嘉市議會開定期會 戴寧3度聲請具保停押遭駁回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市議員戴寧涉案收押禁見，因嘉市議會召開定期會，基於地制法規定，委託律師3度聲請具保停押，嘉義地方法院認為檢方逮捕及羈押程序符合法定程序，今天裁定駁回。

戴寧委任律師陳澤嘉又向嘉義地院聲請具保停押的理由，主要是嘉義市議會今天起至5月17日召開定期會，戴寧為嘉義市議員，非經市議會同意，依地方制度法第51條規定，不得予以逮捕、羈押，應改依較小侵害的具保手段；且檢警已完整蒐集相關資料追查，檢方的相關證據資料也應完整，已無羈押必要性。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔告訴中央社記者，經函詢檢方意見，檢方認為戴寧並非地方制度法第51條所稱「在會期內」逮捕情形，戴寧於會期前已依法受逮捕、拘禁，且召開定期會與戴寧羈押原因及必要性無關聯性。

嘉義地院法官合議認為，依地方制度法第51條規定，直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表除現行犯、通緝犯外，「在會期內」，非經直轄市議會、縣市議會、鄉鎮市民代表會同意，不得逮捕或拘禁。

不過，戴寧經檢方當庭諭知逮捕，並向嘉義地院聲請羈押獲准之際，並非嘉義市議會會期內，因此逮捕及羈押程序符合法定程序；而戴寧羈押原因仍然存在，其委任律師聲請具保停止羈押，裁定駁回。

連任3屆嘉義市議員的戴寧，日前因涉嫌詐領助理費案被羈押禁見，她的父親、前嘉義市議員戴建三於3月20日病逝，戴寧未能見到父親最後一面，委任律師聲請具保停押，3月22日遭嘉義地院駁回。

戴寧依羈押法第23條第1項規定，向嘉義看守所申請戒護返家奔喪，3月23日清晨戴寧上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣畫面曝光，引發民眾批評不近人情；包括陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5名嘉義縣市出身的民進黨籍立委3月25日拜會法務部長蔡清祥表達抗議。

後續戴寧基於父親4月8日舉行告別式，再次委任律師聲請具保停押，嘉義地院認為羈押原因仍然存在，於4月6日裁定駁回。

戴寧於8日上午由5名管理員戒護返家參加父親的告別式，停留約1個小時，這次沒有上手銬和腳鐐跪在靈前，痛哭失聲送父親最後一程。（編輯：陳仁華）1110418