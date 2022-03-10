戴寧涉詐領議員助理費逾500萬元 嘉義地檢署聲押

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無黨籍嘉義市議員戴寧涉詐領助理補助費，檢方認為她有串供之虞10日向法院聲請羈押禁見。（圖取自戴寧臉書facebook.com）

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（中央社記者姜宜菁嘉義市10日電）已連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費逾500萬元，嘉義地檢署昨天搜索並傳喚戴寧等8人到案，檢方認為戴寧有串供之虞今天向法院聲請羈押禁見，另曾姓女子等3人以3萬至15萬元交保。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官陳靜慧偵辦戴寧涉嫌詐領公費助理補助費案件，昨天指揮法務部調查局台中市調查處、嘉義市調查站及嘉義縣調查站，持搜索票搜索包括市議員服務處等8地，查扣手機、存摺、金融卡及相關文書等物證，並傳喚戴寧等8人和4名證人到案說明。

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嘉義地檢署指出，戴寧為嘉義市第8至10屆議員，自民國101年6月起至今，在擔任議員期間，與親友許姓男子、戴姓男子及曾姓女子涉嫌共同以虛報親友人頭及以少報多的方式，不實申報請領公費助理補助費逾新台幣500萬元，涉及貪污治罪條例利用職務詐領財物等罪嫌犯罪嫌疑重大。

檢方認為，戴寧有勾串共犯、證人之虞向法院聲請羈押禁見，曾女、戴男、許男則分別諭知以15萬元、5萬元、3萬元交保，其餘被告及證人訊後均請回。（編輯：陳仁華）1110310