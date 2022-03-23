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嘉市議員戴寧遭羈押 戒護奔喪祭拜父親痛哭失聲

2022/3/23 13:25
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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義市議員戴寧因涉案遭羈押禁見，其父前嘉義市議員戴建三病逝，戴寧委任律師聲請具保停押被駁回；戴寧申請戒護奔喪，今早回家祭拜父親，痛哭失聲，僅停留30分鐘。

戴建三曾任2屆嘉義市民代表、6屆嘉義市議員，為無黨籍，曾因涉賄選等案件遭判刑，近幾年來身體健康每況愈下，疾病纏身，20日凌晨病逝，享壽80歲。

戴寧延續父親戴建三的政治生涯，同樣以無黨籍身分披戰袍參選嘉義市議員，已連任3屆，日前因涉嫌詐領助理費案被羈押禁見。戴寧因未能見到父親最後一面，由委任律師陳澤嘉向嘉義地方法院聲請具保停止羈押，昨天遭法官駁回聲請。

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陳澤嘉今天告訴中央社記者，戴寧昨天得知父親病逝訊息，情緒低落哀傷，因聲請停押被駁回，便依羈押法第23條第1項規定，申請戒護返家奔喪。因戴建三靈堂設置在中正路老家，緊鄰傳統市場，嘉義看守所避免引起親友關切，安排奔喪時間約清晨5時出發、上午7時返回看守所。

陳澤嘉指出，上手銬的戴寧早上約6時左右回到老家，跪在父親靈堂前痛哭失聲，內心相當悲傷沒有見到父親最後一面，對父親十分想念；停留期間與家人簡單寒暄，互道保重，戴寧在家停留約30分鐘即返回看守所。（編輯：陳仁華）1110323

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