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涉詐助理費 林穎孟遭二度約談請回、前男友交保

2022/5/10 09:40（5/10 09:59 更新）
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台北地檢署偵辦無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費，3月間約談林穎孟到案，訊後諭令新台幣100萬元交保。檢調5月9日展開第二波搜索，並約談林穎孟（前中）、前男友葉姓男子等3人說明。中央社記者林長順攝 111年5月10日
台北地檢署偵辦無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費，3月間約談林穎孟到案，訊後諭令新台幣100萬元交保。檢調5月9日展開第二波搜索，並約談林穎孟（前中）、前男友葉姓男子等3人說明。中央社記者林長順攝 111年5月10日
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（中央社記者蕭博文台北10日電）北檢偵辦無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費案，昨天展開第2波搜索、約談行動。先前獲新台幣100萬元交保的林穎孟今天凌晨訊後請回，她的葉姓前男友以25萬元交保。

檢調獲報，林穎孟自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費，金額約數萬元至數十萬元，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌。

台北地檢署今年3月間指揮調查局新北市調查處執行搜索6處，並傳訊林穎孟、郭姓女子及蕭姓男子等3人說明。檢察官漏夜複訊後，諭令林穎孟以新台幣100萬元交保、蕭男以20萬元交保。

林穎孟當時發布聲明指出，並無任何有關助理費問題或其它不法情事，諸多不實傳言已嚴重損害聲譽及人格；若有心人企圖透過檢調程序影響選情，毫無意義也誤導社會大眾，檢調一定會還她清白。

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檢調懷疑，林穎孟的葉姓前男友疑擔任人頭助理，檢調首波搜索、約談時，葉男人在國外。檢察官待葉男回國後，昨天再度指揮新北市調處兵分2路搜索，並約談葉男、林穎孟、蕭姓男子等3人到案。

檢察官複訊後，諭知葉男以25萬元交保，林穎孟、蕭男請回。林穎孟面對媒體表示，沒有挪用任何助理費，也沒有任何錢進到她的口袋，相信司法一定會還她清白。（編輯：戴光育）1110510

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