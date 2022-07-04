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疫情促視訊看診走進偏鄉 健保署推廣虛擬健保卡

2022/7/4 18:32
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（中央社記者張茗喧台北4日電）健保署統計，截至7月1日全台有超過27.3萬人持有的虛擬健保卡，未來可望成為偏鄉看診利器。健保署長李伯璋表示，盼鼓勵醫療院所提供虛擬健保卡服務，改善偏鄉民眾就醫品質。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逾2年，越來越多民眾學會運用健保快易通APP裡的「健康存摺」來查詢就醫及用藥紀錄，也有不少人申請虛擬健保卡進行視訊診療，不再因忘了帶卡造成就醫不便，也讓偏鄉醫療更便利。

衛生福利部中央健康保險署今天在嘉義縣阿里山鄉的達娜伊谷舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練」，由在地多家醫院、衛生所等醫療單位分享「居家醫療」、「遠距醫療」及「視訊診療」使用虛擬健保卡的經驗。

健保署署長李伯璋致詞時表示，健保署過去大多將醫療資源送進偏遠地區，保障偏鄉民眾就醫權益，但隨數位科技發展進步，遠距醫療、視訊診療逐漸成為偏遠地區新興且重要的醫療方式，而虛擬健保卡正是就醫零接觸的最佳利器。

李伯璋說，截至7月1日止，全台已有27萬3787人持有虛擬健保卡，607家特約醫療院所提供虛擬健保卡服務，盼運用獎勵機制鼓勵更多醫療院所加入提供虛擬健保卡服務的行列。

為了降低偏鄉民眾的數位落差，健保署也培育在地衛生所單位、社區據點、文化健康站、在地志工等，長期協助民眾申請健保快易通APP及使用虛擬健保卡。

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此外，以往醫療團至偏鄉地區提供居家醫療服務時，總是大包小包，包括電腦、讀卡機及許多醫療設備，也經常出現健保IC卡無法讀取、寫入，或是一等就是老半天，相當耗時。

李伯璋指出，目前部分院所已改用健保署開發的「居家輕量藍牙APP」，醫護人員只要攜帶輕便的平板或手機就能掃描虛擬健保卡看診，並透過健保醫療資訊雲端系統查詢病人就醫紀錄，未來盼持續提升偏鄉民眾的虛擬健保卡使用率，改善偏鄉民眾就醫品質。（編輯；陳清芳）1110704

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