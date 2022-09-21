視訊診療擴大慢性病等10類病患 估112年元旦上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北21日電）COVID-19疫情讓遠距視訊醫療走進民眾生活，衛福部將修訂「通訊診察治療辦法」，擬擴大視訊診療對象，未來穩定慢性病、安寧療護等10大類病患皆適用，預計最快112年元旦上路。

APEC數位健康照護與創新研討會今天及明天在台灣舉辦，衛福部常務次長石崇良今天上午接受媒體聯訪時表示，這是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行以來，衛福部首場自辦的實體國際研討會，希望與全世界分享、交流台灣數位醫療經驗。

石崇良說，數位醫療能讓照顧沒有距離、讓照顧效率更高，這是全球目前最熱門議題，其中視訊診療在這次疫情中就扮演重要角色，尤其正在流行高峰的這波BA.5疫情中，達98%以上確診者都是居家照護，採用遠距離醫療照護、開立藥物，僅有極少數確診者需要住院治療。

石崇良表示，衛福部早在民國107年發布「通訊診察治療辦法」，適用遠距醫療對象僅限於山地、離島、偏僻地區，符合特殊情形5大類病患，包含急性住院後需3個月追蹤者、長照機構住民、參與家庭醫師計劃者、政府核准居家醫療者及非本國籍國際醫療病人。

石崇良說，「通訊診察治療辦法」通過後，醫界及民眾對於遠距離醫療並不熟悉，但在疫情後，開藥、看診模式已明顯精進，衛福部正在修訂辦法，草案已完成，除放寬直接開立處方條件，也將擴大適用對象至10大類，未來不再限於偏鄉、離島民眾，可望全民受惠。

新制適用對象，除原本的5類外，將再納入5類，新加入的第1類對象是狀況穩定慢性病患的健康管理，盼提供更持續性完整照顧、第2類是安寧療護，讓安寧病患居家也能得到完善照顧、第3類為社會福利機構、第4類則是矯正機關等收容所對象、第5類是緊急傳染病流行期間運用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

石崇良表示，「通訊診察治療辦法」新制預計將於今年10月預告，經過60天使各界能事先瞭解，並充分時間表達意見後，依現行規劃可望在12月底公布，最快明年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距離視訊診療。

健保署長李伯璋在研討會中也提到，在疫情之後，各國加速利用數位工具改善醫療效率，今天共有負責數位健康及遠距醫療等13名外國講者與會，國內線上及實體報名人數近600人，有機會交流，能互相汲取經驗及創新想法，對各國都有幫助。（編輯：張芷瑄）1110921