竹縣啟用偏鄉視訊門診 擴展醫療健康照護網

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新竹縣政府衛生局爭取「偏鄉遠距醫療及健康照護服務建置計畫」，2日啟動五峰鄉遠距醫療門診，提供眼科、耳鼻喉科等服務。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月2日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹縣政府衛生局爭取「偏鄉遠距醫療及健康照護服務建置計畫」，今天啟動五峰鄉遠距醫療門診，提供眼、耳鼻喉科等服務，讓偏鄉民眾能得到專科醫療照顧，免去就醫搭車苦。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣五峰及尖石鄉位處山區，交通不便，相對醫療資源也不足，為提升部落居民醫療照護可近性，利用數位、影像串流、5G（第5代行動通訊技術）等科技，搭配醫療服務平台，開設遠距醫療門診，讓原鄉病患就近就醫。

新竹縣長楊文科表示，透過此計畫的實施，讓衛生所醫師能透過高科技影像的傳輸，現場連線醫院耳鼻喉及眼科專科醫師，進行線上會診，使原鄉偏遠地區民眾，在就醫過程中，能即時得到專業醫師的協助。

他說，透過專科醫療，也帶給民眾更精準的診斷，快速解決民眾的醫療問題，未來竹縣府將持續建立完善的醫療網絡，落實醫療在地化。

新竹縣衛生局長殷東成說明，五峰鄉衛生所將結合中國醫藥大學新竹附設醫院，提供耳、鼻、喉及眼科等4項專科門診遠距醫療服務；尖石鄉衛生所則結合國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院生醫醫院，提供耳、鼻、喉及眼科等4項專科門診遠距醫療服務。

新竹縣衛生局表示，五峰鄉遠距醫療門診今天啟動，於每週二上午9時30分至上午11時，採眼科、耳鼻喉科每週輪替方式提供服務。

尖石鄉部分，將排定耳鼻喉科提供每週一、三上午9時30分至中午12時；眼科為每月第一、三週的週三下午2時至下午4時，提供遠距會診服務。（編輯：戴光育）1110802