中華電聯手盛弘集團 推基層診所視訊診療系統

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中華電信20日宣布與盛弘醫藥集團旗下負責精準健康的子公司翰鼎數位、耀聖資訊攜手發表「台灣基層診所視訊診療系統」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北20日電）中華電信今天宣布與盛弘醫藥集團旗下負責精準健康的子公司翰鼎數位、耀聖資訊攜手發表「台灣基層診所視訊診療系統」，打造遠距醫療照護鏈。

中華電信發布新聞稿指出，使用這系統的就診民眾無需安裝任何APP，只要接收簡訊及點選連結兩步驟，即可開啟與診所醫師連線，進行醫療或衛教諮詢。

透過視訊診療系統整合，地區診所執行視訊看診服務的作業程序與實體診療相同，診療作業完成後，健保申報資料、時戳、簽章、電子病歷也同步完成。

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中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽表示，中華電信以自身多年發展的視訊協作及雲端服務為基礎，開發出適用於基層診所的視訊診療系統服務，未來也將與其他醫療健康資訊管理系統廠商業者合作。

盛弘集團董事長楊弘仁說，旗下2家精準健康子公司為台灣首創預防醫學健康服務公司，本系統由翰鼎數位負責醫療影像及諮詢過程的電子簽章、資料加密與身分認證等法定資訊程序，結合30年來服務超過3500家西醫診所資訊管理系統的耀聖資訊，讓整個視訊診療、健保申報流程可無縫接軌。（編輯：黃國倫）1110720