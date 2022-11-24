流感重症新增6例 12/1起公費藥物增列1對象

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）進入秋冬流感季，衛福部疾管署今天公布新增6例流感併發重症，並表示12月1日起擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿表示，因應2022至2023年流感季流感流行高峰期的防疫需求，經傳染病防治諮詢會流感防治組委員討論決議，自12月1日至明年3月31日期間，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事或同班同學有類流感發病者」為使用對象。

疾管署說明，目前公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃的全國約4000家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙；目前儲備量約372萬人份、占全人口15.9%。

由於今年流感可能與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共同流行，疾管署提醒，若民眾有類流感症狀，除可先用COVID-19家用快篩輔助檢測外，若有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不須流感快篩，即可開立公費藥劑，把握用藥時機。

疾管署今天也公布新增6例流感併發重症確定病例，為1例男性、5例女性，年齡介於10多歲至80多歲，5例感染H3N2及1例感染H1N1且均未接種本流感季疫苗，其中4例具潛在病史，年齡分別為1例50多歲、1例70多歲及2例80多歲；累計共9例。

依疫情監測資料顯示，國內類流感門急診就診人次上升後近3週下降，仍高於2020年及2021年同期；流感併發重症通報近期略升，惟尚處低點，2022至2023年流感季累計9例重症病例（其中2例死亡），8例H3N2、1例H1N1。

疾管署表示，近期多種呼吸道病毒於社區流行，綜合實驗室監測資料，自9月下旬起呼吸道融合病毒（RSV）、副流感病毒及流感病毒活動度增加，近2週RSV陽性數雖有下降，但仍偏高，流感病毒以A型為主，合約實驗室分離以H3N2為主。

原本公費流感抗病毒藥劑使用對象，為「流感併發重症」、「新型A型流感」、「孕婦經評估需及時用藥者」、「未滿5歲及65歲以上的類流感患者」、「確診或疑似罹患流感住院（含急診待床）的病患」、「具重大傷病、免疫不全（含使用免疫抑制劑者）或流感高風險慢性疾病的類流感患者」、「肥胖（BMI≧30）的類流感患者」等7類。（編輯：陳政偉）1111124