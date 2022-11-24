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近4千萬童缺打麻疹疫苗創新高 世衛憂疫情再起

2022/11/24 15:03（11/24 15:43 更新）
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世界衛生組織及美國疾病管制暨預防中心發布報告，約2500萬名兒童缺打第1劑麻疹疫苗、約1470萬名兒童缺打第2劑。圖為麻疹疫苗。（路透社）
世界衛生組織及美國疾病管制暨預防中心發布報告，約2500萬名兒童缺打第1劑麻疹疫苗、約1470萬名兒童缺打第2劑。圖為麻疹疫苗。（路透社）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）世衛組織及美國疾管中心今天聯合發布報告指出，受COVID-19疫情影響，去年全球近4000萬名孩童缺打麻疹疫苗，創歷史新高，憂心麻疹疫情恐在各國升溫蔓延，呼籲儘速補打。

綜合法新社與路透社報導麻疹是一種幾乎可完全透過接種疫苗來預防的疾病，但因麻疹傳染性極強，預估要有95%人口接種2劑或多劑疫苗，才能產生群體免疫力、消除麻疹疫情。

根據世界衛生組織（WHO）及美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天發布的報告，約2500萬名兒童缺打第1劑、約1470萬名兒童缺打第2劑；換算成接種率，只有81%兒童接種第1劑、71%接種第2劑，這是自2008年以來最低的麻疹疫苗覆蓋率。

報告指出，接種率下降是消除致命麻疹疾病的重大挫折。

報告也指出，未接種第1劑嬰兒數最多的前5名國家包括尼日共和國﹑印度、剛果民主共和國、衣索比亞及印尼。

世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，諷刺的是，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗研發、接種速度都是前所未見地快，但常規免疫計畫卻受嚴重影響，數百萬人處於風險之中。

他在聲明中表示：「讓免疫計畫重回正軌是當務之急，本次報告中每一個統計數字背後，都有一名兒童正處於染病風險中，但這疾病是可以預防的。」

世衛麻疹負責人歐康納（Patrick O'Connor）昨天告訴路透社，雖然麻疹病例與往年相比，尚未顯著上升，但現在是時候採取行動，「我們正處於十字路口…如何在未來12個月至24個月內試圖緩解這種情況，極具挑戰性」。

歐康納說，自今年初以來，世衛發現大規模破壞性疫情開始增加，到了9月已從19起增至30起，他尤其擔心撒哈拉以南的非洲部分地區。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1111124

#WHO
#歐康納
#路透社
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