世衛反黑箱 日後疫情藥廠須公開疫苗價格與合約

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（中央社倫敦/日內瓦17日綜合外電報導）據路透社所取得的資料顯示，日後應對全球衛生緊急情況時，世界衛生組織（WHO）擬強制要求大藥廠披露所有相關藥品或疫苗價格及與各國政府達成的採購合約。

路透社報導，世衛這份協議草案仍由194個成員國協商；草案呼籲藥廠與企業有義務公開一切公共採購合約的條款，強調用於開發疫苗和治療方法的公共資金應更透明，也應加入相關規定確保由此生產的產品能平均分配給世界各國。

這份國際防疫協議目的，是避免全球再次發生像COVID-19一樣具破壞性的公衛危機並改善全球因應機制，避免世界上許多最貧窮國家被遺漏。

這次COVID-19疫情期間，各國政府與藥廠間達成的許多交易合約均不公開，讓藥廠幾乎不必負任何責任。

世衛一名發言人表示，這份協議草案與目前進度是由一些成員國推動，「過程既公開、透明，也聽取其他利害關係人意見，包括任何感興趣的利害關係人和公眾，也能在公開諮詢中提出意見」。

這份國際防疫協議尚處初步階段，在與其他更多成員國和利害關係人談判後很有可能再調整。草案在本週稍早通傳各國後，18日將在會議中公布完整內容。

但對締約國或藥廠若不遵守規定會有哪些後果，協議中的交代卻很含糊；世衛沒法強迫藥廠遵守他們訂下的規則。

草案文件中提出一個「同儕審查機制」，以評估各國防疫準備、公衛普及率，並促進更多國內基金用於預防和因應疫情，以利世衛調查疫情起源。

國際防疫協議的協商始於今年2月，並於7月達成重要一步，即當時各國同意讓新協議具有法律約束，儘管華府早前對此有所保留。下次正式會議訂於12月舉行，最快2024年之後才有望通過。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111118