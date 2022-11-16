WHO示警疫後風險 台灣抗藥性細菌比例達9成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北16日電）近期世界衛生組織（WHO）警示疫後抗藥性增加，據衛福部疾管署最新統計，台灣部分感染菌株抗藥性比例已達9成，若抗生素抗藥性問題持續，2050年台灣每5人恐有1人因此喪命。

美國CDC今年6月發布特別報告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，因重症患者使用抗生素比例提高，導致抗藥性細菌比例增加，呼籲醫界重視此議題，甚至在10月剛結束的世界衛生高峰會中，專家指出抗微生物製劑抗藥性將是一大威脅，恐怕能形容為重返醫療黑暗時代的沉默疫情。

台大癌醫中心醫院副院長、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健在下午舉辦的「2022世界抗生素認知週」記者會中提到，COVID-19疫情期間，疾管署醫院感染管制與抗藥性監測系統（THAS）今年第1季監測報告顯示，加護病房患者病原體檢驗報告中，部分細菌抗藥性比例激增至9成。

抗藥性細菌對COVID-19確診者的威脅不容小覷，王鶴健解釋，確診者除需要對抗COVID-19病毒，細菌感染也會因抗藥性使治療更加棘手。根據研究顯示，加護病房內的COVID-19患者若再合併抗藥性細菌感染，將延長3至5倍的住院時間。

2022年加護病房常見肺炎及血流感染（敗血症）第1名菌種克雷白氏肺炎菌（KP菌）抗藥性比例增，王鶴健提醒，抗藥性細菌（KP菌）入侵社區，民眾、醫護人員不可不慎，據國內統計，每5名因感染合併敗血症入院社區性肺炎，就有1名是感染多重抗藥性克雷白氏肺炎菌 （KP），28天死亡率高達36.5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台大醫院感染管制中心主任陳宜君提醒，民眾應破除3大迷思，第1是發燒不一定是感染，也可能是淋巴瘤等其他原因、第2為感染不一定是細菌感染，若為病毒感染使用抗生素是無效的、第3為抗生素只是抗微生物製劑的一部分，須針對不同的感染類型，使用不同的藥物治療。

衛福部疾管署長周志浩說，全世界抗藥性威脅加劇，再加上已超過35年無新機轉抗生素問世，政府積極嘗試引進新治療，同時民眾應強化「四不一要」觀念，包含「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素。（編輯：陳政偉）1111116