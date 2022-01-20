比COVID更嚴峻 抗藥性感染一年奪命上百萬

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）研究今天指出，2019年全球有120多萬人直接死於感染超級細菌。學者表示，過去兩年的重點一直放在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）上，但抗藥性感染是個「長期挑戰」。

綜合法新與路透社報導，這篇刊登在「刺胳針」（The Lancet）期刊的研究分析204個國家地區的數據，發現抗生素抗藥性（AMR）直接導致全球127萬人死亡，高於感染愛滋病或瘧疾死亡的人數，還有368萬例死亡是與抗藥性有關，直接或間接死於抗藥性感染達495萬人。

研究共同作者、美國華盛頓大學學者莫瑞（Chris Murray）說：「這些新數據顯示世界各地抗生素抗藥性病例的真實規模，信號如此明確，我們必須立即採取行動應對。」

莫瑞還說，先前的估計是到2050年超級細菌每年恐奪走1000萬條人命，但這次的研究顯示，這個時程恐會提前達到。

世界衛生組織（WHO）去年警告說，正在開發的43種抗生素或最近批准的藥物，都不足以應對抗藥性問題。

匹茲堡大學（University of Pittsburgh）醫學教授 克蘭西（Cornelius Clancy）表示，對付抗藥性的方法之一，就是研究新的治療模式。

他說：「過去數十年來以青黴素－盤尼西林類（penicillin）藥物為主的傳統抗生素模式，我認為已行不通。」

2019年的大部分死亡病例，是由像是肺炎等下呼吸道的抗藥性感染，其次是血流和腹腔。

當前以撒哈拉沙漠以南非洲和南亞的抗生素抗藥性問題最為嚴重，約1/5死亡病例為5歲以下兒童。

克蘭西說，過去兩年的重點一直放在COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但抗生素抗藥性才是「長期挑戰」。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110120