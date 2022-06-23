確診者感染多重抗藥細菌 中榮應用定序技術登期刊

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台中榮總23日召開記者會，副院長傅雲慶（右2）在會中說明，COVID-19確診死亡個案超過一半有合併細菌感染，且不乏具有多重抗藥性細菌，可應用第3代定序技術對症用藥，這項研究獲登國際期刊。中央社記者郝雪卿攝 111年6月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中榮總副院長傅雲慶今天表示，COVID-19確診死亡個案超過一半有合併細菌感染，且不乏具有多重抗藥性細菌，可應用第3代定序技術對症用藥，這項研究獲登國際期刊。

台中榮總今天召開記者會，傅雲慶在會中指出，一些COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以為是病毒感染，但根據研究，確診死亡病人超過一半有合併細茵感染，治療病毒之際也要注意潛在細菌感染。

台中榮總感染科醫師葉庭光表示，日前有名中年男子罹患COVID-19重症，因病情惡化轉診到中榮，在診治過程中，發現病人合併血流感染產吲哚金黃桿菌，且進一步檢驗顯示此細菌具多重抗藥性。

葉庭光指出，產吲哚金黃桿菌的感染，常出現在免疫功能不全或是使用醫療導管儀器的病患身上，是近年來日益常見的新興菌種，加上金黃桿菌屬的細菌天生帶有抗藥基因，對多種抗生素具抗藥性，因此處理起來特別棘手。

傅雲慶指出，由於精準醫學的進步，用基因定序的方式可以找到適合治療的藥物應用於病人，這名病人罹患罕見的產吲哚金黃桿菌，對第3、第4代抗生素無效，經應用第3代的定序技術，即時進行全基因體定序，除發現3個抗藥基因外，還發現未曾在此菌種上報告過的抗藥基因，這項研究成果已刊登於1月份的國際期刊Infection and Drug Resistance。

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傅雲慶強調，透過第3代定序技術，可以更進一步、更快速偵測到大片段的基因變異，並可以及時對症用藥，將病人治癒，否則用第3代或第4代抗生素，病人仍有死亡的風險。

台中榮總表示，第3代定序技術具有即時與長片段基因解析的特色，可以精確分析高度重複的序列或是大規模的基因結構變異，是面對微生物演化的重要工具。中榮團隊將不斷精進，為台灣醫療進步持續貢獻。（編輯：謝雅竹）1110623