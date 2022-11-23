更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
世界盃足球賽 克羅埃西亞0比0踢和摩洛哥
首頁 / 國際
猴痘
新聞專題
猴痘1/194
首頁 / 國際

憂猴痘加深對有色人種汙名 世衛擬改名MPOX

2022/11/23 19:00（11/23 19:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
知情人士透露，世界衛生組織（WHO）正計劃將「猴痘」改名為MPOX，以消除疾病名稱對有色人種的汙名化。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾病管制暨預防中心網頁cdc.gov）
知情人士透露，世界衛生組織（WHO）正計劃將「猴痘」改名為MPOX，以消除疾病名稱對有色人種的汙名化。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾病管制暨預防中心網頁cdc.gov）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦22日綜合外電報導）3名知情人士向政治新聞機構Politico透露，世界衛生組織（WHO）正計劃將「猴痘」改名為MPOX，以消除疾病名稱對有色人種的汙名化，最快明天宣布更名。

世衛遵循夏季達成的初步協議，考慮替猴痘取個新名字；這同時也為回應來自美國總統拜登（Joe Biden）政府高層日益高漲的壓力，官員們私下敦促世衛組織領袖更改名稱，並暗示如果世衛手腳太慢，美國將單方面採取行動。

傳統上，世衛組織主要擔任全球公衛問題協調者，包括宣布國際關注公共衛生緊急事件、建議疾病名稱等，並由各國自行決定是否採用。

不過，知情人士表示，拜登政府數個月來一直擔心「猴痘」這個名稱正在加深汙名，尤其是對有色人種的汙名，而改名流程進展龜速，也影響到美國自夏季開始的猴痘疫苗接種工作。

世衛面對記者詢問，並未立即做出回應；白宮則拒絕評論此事。

公衛專家及男女同志、雙性戀者、跨性別者維權人士紛紛呼籲廢除「猴痘」這個病毒名稱，此病毒1958年首次從研究用猴子身上被發現而命名「猴痘」，今年春天開始廣泛傳播。

他們認為，將這種病毒稱作「猴痘」並不精確，也涉及對非洲種族主義的刻板印象，不利於全球防疫應對。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1111123

#猴痘
#MPOX
#世界衛生組織
延伸閱讀
巴西專家憂猴痘被汙名化 籲避免偏見猴痘現蹤全球15國 聯合國籲勿污名化LGBTI歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看研究：猴痘可無症狀傳染 發病前4天就具傳播力

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
研究：猴痘可無症狀傳染 發病前4天就具傳播力