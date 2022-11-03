研究：猴痘可無症狀傳染 發病前4天就具傳播力

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）英國近日公布的一項研究指出，猴痘患者出現症狀前4天就具傳播力，逾半數傳染可能都發生在此期間，因此無法在患者出現症狀後透過隔離措施預防傳播，但研究結果還未獲驗證。

法新社報導，根據世界衛生組織（WHO）統計數據， 猴痘 病毒（monkeypox）自5月開始，突然從長期流行的西非地區國家向外傳播，迄今已有超過7萬7000起確診病例，其中36人死亡。

然而，病例數自7月達到高峰後穩步下降，特別是全球猴痘疫情發生初期，受衝擊最大的歐洲及北美洲地區。

這項發表在國際知名「英國醫學期刊」（BMJ）的最新研究是由英國研究團隊進行。英國是在今年5月上旬宣布發現首宗猴痘病例。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）研究團隊分析5月至8月間、英國2746名猴痘檢測呈陽性個案的接觸者追蹤數據及疫調資料，其中約95%的研究參與者有男男性行為，這族群在全球猴痘疫情中首當其衝。

研究團隊運用2種不同統計模型分析數據，發現患者暴露到病毒後，平均需要將近8天才會出現症狀，這段時間通常比第一位病人和他們的接觸病例出現症狀之間的間隔還長，此間隔稱之為「發病世代間隔」（serial interval）。

研究指出：「估算起來，發病世代間隔的中位數比症狀潛伏期短，這代表症狀出現前的傳播比先前認為的要大得多。」

研究估計，53%病例在患者出現任何猴痘症狀前就具有傳染力，最早可在出現症狀前4天就檢測到傳播。

未參與這項研究的美國艾莫瑞大學附設醫院（Emory University Hospital）病毒專家泰坦吉（Boghuma Kabisen Titanji）表示，這項紮實分析的研究「既有趣又具說服力」。

她還說，「這需要更多研究證實，但對基於疫苗接種的疾病消除策略有所影響，應審慎衡量」。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1111103