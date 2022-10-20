越南通報第2例猴痘 患者曾杜拜旅遊有接觸史

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南通報第2例猴痘病例。胡志明市衛生局表示，根據當地醫院提供的訊息，越南第2例疑似猴痘患者有杜拜旅遊史並曾與越南首例猴痘患者同住。

越南衛生部所屬媒體「健康與生活」（Suc khoe & Doi Song）報導，這是在新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）入境時被驗出的第2例猴痘病例。

報導表示，患者的篩檢結果為陽性，一下飛機就被檢疫人員送往胡志明市熱帶疾病醫院隔離、診斷和治療。

越南第2例猴痘病例是一名38歲女性，居住在宣光省（Tuyen Quang），9月29日至10月18日去杜拜旅遊，期間於10月11日出現猴痘症狀，包括發燒、疲勞、嘔吐和身上出現膿皰等。

報導表示，越南第2例猴痘病例曾與首例猴痘患者同住，當首例猴痘患者得知對方出現疑似染疫症狀時，立刻向胡志明市有關單位通報，在飛機降落後立即將患者帶到隔離區篩檢、調查。

越南衛生部10月3日通報越南首例猴痘病例，患者是一名35歲女性，曾前往杜拜旅遊，由於出現染疫症狀，9月23日返回越南後立即前往醫院檢查，並於當月25日檢測出感染猴痘。這名患者已治癒出院。（編輯：馮昭）1111020