飲食改變脂肪肝患者增 醫籲調整飲食和運動

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）近年飲食習慣改變，越來越多人有脂肪肝問題。醫師提醒，脂肪肝容易合併肝功能異常，增肝硬化、肝癌風險，透過定期追蹤可早期發現，調整生活飲食、運動和治療，可改善脂肪肝。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢今天發布新聞稿指出，近年來飲食結構、生活習慣的改變，患脂肪肝者有增加趨勢，且多數都沒有症狀，在體檢時發現。

脂肪肝是指攝取的食物超過身體能處理吸收的量，多餘的脂肪就會堆積在肝臟，當堆積的比例超過肝臟的5%，就會稱為脂肪肝。

常見引起脂肪肝的原因，邱展賢說，包括體重過重、高血糖、高血脂、飲酒、甲狀腺功能低下等，可透過腹部超音波進行診斷。

邱展賢指出，改善脂肪肝要先治療誘發病因，例如糖尿病、高血脂等，並進行體重控制與養成運動習慣，在飲食方面建議少吃動物性脂肪、甜食、零食，不吃宵夜，多吃蔬果等富含纖維素的食物及瘦肉、魚、豆製品等高蛋白質食物，脂肪肝是可以改善的。

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他提醒，脂肪肝容易合併肝功能異常，當心脂肪肝炎，據統計引起肝癌的因素，除B型肝炎、C型肝炎外，與脂肪肝炎相關的比例也有增加，一但發現有脂肪肝時就應當留意。

邱展賢進一步說，調整生活習慣可降低演變為脂肪肝炎，甚至慢性脂肪肝炎機會，也降低肝硬化、肝癌的風險；脂肪肝的變化是漸進緩慢的，透過定期追蹤，早期發現早期改變生活飲食及治療，對於預防肝癌相當重要。（編輯：卞金峰）1111125