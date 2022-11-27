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好天氣剩2天 11/30北部高溫掉10度12/1下探16度

2022/11/27 18:10（11/27 18:24 更新）
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圖為台北市松山區，民眾上午騎車穿上防風、保暖外套。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天表示，明天、29日白天仍然是晴朗溫暖天氣，北部高溫近攝氏30度，預計29日晚間開始降溫，30日北部高溫僅剩20度，最冷的時間點預估是12月1日清晨，北部下探16度。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者明天至29日白天各地大致都是多雨到晴，花東、恆春半島偶有零星降雨。29日晚間起鋒面通過及東北季風增強，預估這波鋒面會持續影響至12月2日。

曾昭誠進一步說明，29日晚間起；北部及東半部地區有短暫雨，中部山區偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴；12月2日至4日北部及東半部地區仍有局部短暫雨，但水氣逐漸減少，其他地區維持多雲到晴，天氣慢慢好轉。

溫度方面，曾昭誠說，明天、29日白天氣溫會比今天再稍高一點，各地低溫約攝氏21至23度，北部高溫約28至30度，中南部則可達30度以上。

曾昭誠提到，預計29日晚間起冷空氣增強，30日整天都是在降溫的過程，白天北部高溫降至約20度左右，中南部約25至27度；最冷的時間點預估是在12月1日的清晨，北部、東北部約16、17度，部分空曠地區可能會再低一些。

曾昭誠表示，目前觀察12月3日回溫，北部低溫約20至22度、高溫可達25至27度，中南部有機會接近30度。這波算是入冬以來第一波感受較為明顯的冷空氣，接下來台灣主要受到北方系統影響，氣象局會持續觀察。

曾昭誠提醒，明天、29日日西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：陳政偉）1111127

#天氣
#氣象局
#中央氣象局
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