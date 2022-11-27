吳德榮：29日前晴朗溫暖 30日低溫探17度

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氣象專家吳德榮27日表示，29日白天之前大致是晴朗溫暖的天氣，29日晚間冷空氣南下。圖為高雄駁二藝術特區遊憩人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮今天說，29日白天之前大致是晴朗溫暖的天氣，29日晚間冷空氣南下，30日白天氣溫驟降10度，預計最冷時間是30日晚間至12月1日清晨，台北氣象站低溫約攝氏17度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天鋒面雲帶邊緣掠過，北部零星短暫雨後多雲，中南部為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫略回升，各地白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天、29日各地晴時多雲，氣溫續升，白天各地區高溫升至30度以上、早晚涼；西半部及金馬易有霧；29日半夜、東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降。

吳德榮提到，30日、12月1日冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，注意保暖，中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷；12月2、3日北部、東半部仍有局部雨，冷空氣稍減弱，氣溫逐日緩升，北台灣仍偏冷。

吳德榮說，最新歐、美模式模擬顯示，30日晚、12月1日清晨氣溫降至最低；但冷空氣不夠強，台北氣象站最低氣溫約降至17度，比「大陸冷氣團」的定義（台北氣象站達14度以下）還高了3度。

吳德榮提醒，因為是入冬第一波、北台灣又有氣溫驟降的過程（29日白天至30日白天下降超過10度），感受上比較冷，而且北台灣的自動觀測站，仍會出現13、14度的平地最低氣溫，一定要注意保暖。（編輯：管中維）1111127