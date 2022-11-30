烹調嬰幼副食品、監獄會客菜 獲微型創業楷模獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

勞動部30日頒發2022微型創業楷模獎，勞動部次長陳明仁（左6）、勞動力發展署副署長鍾錦季（左7）出席，一品會客菜食堂創辦人李凱莉（左3）、丞馨媽咪機能營養鮮食創辦人陳雅玲（右3）等人獲獎。中央社實習記者胡翔惠攝 111年11月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社實習記者胡翔惠、記者陳清芳台北30日電）勞動部今天頒發2022微型創業楷模獎，10位得主涵蓋食品、製造、環保回收等行業，其中陳雅玲本著愛孩子的心，踏上嬰幼兒副食品創業路程，期許品牌推上國際。

丞馨媽咪機能營養鮮食創辦人陳雅玲，為了讓自己兩個孩子吃到營養的副食品，多方請益進修並考取相關中餐乙級烹飪證照，堅持親手製作嬰幼兒副食品給孩子吃，看見孩子吃得開心讓她很有成就感。

陳雅玲做出心得，3年後才決定用嬰幼兒副食品創業，她說，一開始該如何推廣、讓別人信任，是創業最艱難的過程，所以她堅持陪伴每一個客戶，讓客戶孩子吃得好，再透過介紹，讓越來越多人認識品牌。

她鼓勵想創業的朋友們：「當你對某件事情有熱情的時候，不要害怕做不到，要勇敢去學習，不管幾歲創業都不嫌晚。」

一品會客菜食堂創辦人李凱莉在獄中10年，看見許多（同學），幫助她重新思考人生，決定要正正當當的工作。出獄後廚藝從頭學起，看準監獄會客菜獨立客群，在高雄開設「一品會客菜食堂」，聘僱更生受保護人及單親媽媽為員工，生意漸漸上軌道，目前有2家店面。

李凱莉說，她的初衷是想成為「同學」跟家屬之間愛的橋梁，「同學」收到愛的餐，能感受到家屬的不離不棄，她也感謝監所「同學」家屬的信任。

李凱莉說，非常感謝微型創業鳳凰計畫接納她，教導基礎商業運作觀念，使她在經營上更有系統性。「只要自己不放棄自己，社會大眾也不會看不起我們。希望未來能提供更多工作機會，幫助更生同學。」

2022微型創業楷模獎今天在典華幸福機構（大直館）舉辦，歷經9個月的初選、複選以及決選，從150名遴選出10名優秀的創業家，由勞動部常務次長陳明仁各頒發台幣10萬元獎勵金。

評選重點包含企業經營狀況穩定度、創業克服困難歷程、永續發展能力、商品特色創新程度及企業社會責任等。陳明仁說，從創業者身上看見，雖然前方道路崎嶇，但是未來前途一片光明。

今年微型創業楷模得獎者有第一樓餐飲專賣店負責人王康進、俐曜興業有限公司白博仁、一品會客菜食堂李凱莉、松林國際貿易股份有限公司林松柏、台灣智慧服務股份有限公司洪錦輝、憶之味手作醬張艷君、丞馨媽咪機能營養鮮食陳雅玲、中欣環保有限公司黃子忠、星毅設計股份有限公司黃齡毅、雅品企業社蔡宛美。（編輯：陳清芳）1111130