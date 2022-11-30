華航攜手米其林綠星 全新蔬食餐12/1高空上菜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北30日電）中華航空今天發表將於明天上線的全新機上餐飲，首次與蟬聯2年米其林綠星的陽明春天合作，讓旅客在台灣出發的航班，各艙等都可吃到純淨的蔬食美饌。

華航表示，陽明春天餐廳開業16年，持續推廣蔬食餐飲，秉持支持在地與嚴選食材的精神，食材透過精心設計的烹飪方式，減少環境汙染及食材浪費，達到低碳純淨蔬食的永續環保作為，與華航推動「永續、環保、在地」的經營理念相符。

陽明春天餐廳於2021、2022年連續2年榮獲米其林綠星殊榮，也不斷創新永續飲食菜單，這次與華航集團華膳空廚及高雄空廚共同研發「空中旅人純淨蔬食」，且精心設計為機上獨家料理，寫下首次米其林綠星餐點高空上菜的紀錄。

華航「空中旅人純淨蔬食」餐點明天起供應，台灣地區出發的全艙等旅客皆能品嚐純淨蔬食米其林綠星料理。

華航介紹新的機上餐，豪華商務艙、商務艙以春天盛合沙拉揭開序幕，包含特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花等前菜；主菜打破以往中式素食料理烹調思維，以松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排，淺嚐入口回味無窮；湯品精選10多種珍貴中藥材熬煮而成的首烏養生湯。

豪華經濟艙以水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵為前菜，搭配經濟艙4種隨機主菜，如紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯及紅燒植物肉薑黃飯，有別於以往的東方素食餐點。

華航表示，除全新上線的「空中旅人純淨蔬食」外，機上也提供西方素食、西式乳蛋類素食、印度素食、水果餐、嬰幼兒餐及各式調養餐等多達20種特別餐點，旅客可依宗教、健康或嬰幼兒等特殊需求選用。華航也將持續推出星級雲端饗宴，滿足旅客舌尖上的旅行體驗。（編輯：張雅淨）1111130