廣澤尊王、妙應仙妃大婚 2000斤「囍米」送社區食堂

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台中市忠福堂廣澤尊王4日到雲林土庫鳳山寺迎娶妙應仙妃，迎親隊伍長達數百公尺，並按照古禮進行，牛車上裝載2000斤的「囍米」，將分送給土庫鎮社區食堂。中央社記者姜宜菁攝 111年12月4日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）台中市忠福堂廣澤尊王今天到雲林土庫鳳山寺迎娶妙應仙妃，迎親隊伍長達數百公尺，牛車上裝載2000斤「囍米」，將分送給土庫鎮社區食堂，與民同樂並散播幸福。

忠福堂執行長方銨茗接受媒體聯訪時表示，起先是忠福堂的虎爺到雲林縣土庫鎮鳳山寺做客，雙方提及到自家神明，廣澤尊王未娶、妙應仙妃未嫁，經詢問彼此神明後允杯，因此今年10月前來提親，今天前來娶親。

忠福堂為展誠意，迎親儀式全按照古禮進行，牛車上裝載2000斤的「囍米」，轎夫挑擔送聘禮，還有一對豬仔，象徵雙雙對對、萬年富貴、諸事大吉。

迎親隊伍長達數百公尺，超過500人參與，沿街敲鑼打鼓，許多民眾前來觀禮，見證神明婚嫁，分享喜悅。

鳳山寺主委郭建太指出，廣澤尊王和妙應仙妃是一對神仙眷侶，通常兩尊神像都會一起供奉在廟裡面，如今忠福堂內的廣澤尊王依循古禮，與雲林土庫的鳳山寺內的妙應仙妃結婚，妙應仙妃的金身會隨廣澤尊王一起回台中。

媒人婆黃淑晴說，她當了40年媒婆，第一次接到神明娶親超級任務，由於神明嫁娶不同於一般人婚嫁，為此請教宗教民俗專家，以免禮數不周。（編輯：陳仁華）1111204