台南水雉調查數量增 鳥友憂水情不佳衝擊棲地

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南水雉生態教育園區發起「菱角鳥大調查」今年進入第8年，今天共有111名調查員投入，記錄2603隻水雉，較去年同期增加351隻，但鳥友也憂心台南水情不佳可能影響棲地環境。

水雉生態教育園區主任李文珍告訴中央社記者，台南是水雉主要分布區域，為了解繁殖季及繁殖季過後水雉族群數量，分別在夏季及冬季進行台南水雉數量調查，2015年起與行政院農業委員會特有生物研究保育中心研議，將冬季水雉調查發展為公民科學調查方式，固定在12月的第一個星期日進行。

李文珍表示，今年的菱角鳥大調查於今天進行，共有36組、111名調查員參與，調查員有來自各地的鳥友及嘉義大學、台南大學、成功大學與屏東科技大學學生，於日出後分別至個別樣區中可能有水雉的區域進行調查，中午11時前結束調查，並將調查結果帶回園區。

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李文珍說明，此次調查共發現2603隻，園區所在的官田區仍是台南水雉族群主要分布區域，約有8成是在官田區被記錄，其他如安定、白河、下營、六甲、麻豆、鹽水、新營、柳營、歸仁、山上，也持續有水雉記錄，今年各地族群數量幾乎都有增加，期許未來水雉族群能從官田區向外擴散至各地。

李文珍指出，台南水雉族群數量雖呈正向成長，但台南水情不佳可能影響水雉分布，許多調查員在回報資料時表示，和去年同期相比，今年的水稻田與旱地變多，僅存殘菱的菱角田或剛插秧的水稻田仍是水雉最喜愛的棲息地，若菱角田等有水環境逐漸減少，勢必對水雉族群造成影響。（編輯：陳仁華）1111204