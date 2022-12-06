亞蔬種原計畫 助離家30年14國品種蔬菜回娘家

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）亞蔬–世界蔬菜中心藉由外交部贊助「台灣．東南亞蔬菜種原倡議計畫」，將約30年前蒐集保存14國特有或已消失的蔬菜品種，經栽種繁殖採集種子後，再送回原產地延續傳承。

亞蔬–世界蔬菜中心今天在台南善化總部舉辦「台灣．亞洲蔬菜種原倡議計畫」啟動典禮，安排外交部代表、多名東南亞國家駐台單位人員，以及台南市農業局與農委會所屬相關單位研究人員參與，見證珍貴種原繁殖，並期待這些種原順利返鄉，重現原鄉，拾回當地人民飲食記憶。

亞蔬–世界蔬菜中心主任沃培睿（Marco Wopereis）致詞表示，氣候變遷因素，加上商業品種盛行，許多適應力強、營養價值高的蔬菜品種遺失，但這些古老地方品種在提升糧食體系韌性、確保糧食安全，並兼顧健康營養方面扮演重要角色。

沃培睿表示，此計畫另一個核心在於加強國際合作，鏈結亞蔬、台灣、東南亞各國，共同保護亞洲蔬菜種原，一起對抗氣候變遷，並送有活性的古老品種的種子回家，讓可能消失的飲食文化得以延續。

現場並開放示範蔬菜田區，展示不同國家人民的飲食文化與偏好，如越南有小巧可愛的黃色圓茄，柬埔寨則有比成年男子拳頭還大的紫色圓茄；台灣多產綠色莧菜，但印度的莧菜卻呈漂亮的紫紅色。

駐台北泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮表示，看到泰國莧菜、綠豆、茄子和秋葵感到很熟悉，也想起泰國菜的家鄉味。

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亞蔬提供資料指出，亞蔬與合作夥伴於1990至2000年間，從14個亞洲國家採集近9000多個品系，再加上與其他種原庫交換及贈與的種原，總計超過2萬2000個品系，涵蓋183個物種，在過去30年，因氣候變遷、過度開發、飲食受外來影響，許多珍貴、有特色的古老品種已遺失，所幸保存在亞蔬種原庫。

亞蔬指出，藉由此次倡議計畫推行，亞蔬將與相關國家級種原庫共同評估，送返這些珍貴種原，以在原生國家已丟失或未保存於當地種原庫的品種優先。（編輯：卞金峰）1111206