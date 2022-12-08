立委提馬祖直升機飛松山 要求3個月內評估可行性

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（中央社記者余曉涵台北8日電）由於馬祖島際交通不便，立委洪申翰、劉世芳及陳素月今天提案要求民航局在3個月內評估用直升機自東引及莒光直飛松山機場可行性。民航局長林國顯受訪說，應該不符合經濟效益。

立法院交通委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案關於交通部民用航空局、中央氣象局、運輸研究所單位預算。

會中民進黨立委洪申翰、劉世芳及陳素月等人提出，為提升東引及東、西莒居民與台灣本島交通往返便捷性，要求民航局3個月內評估直升機直飛松山機場的可行性。

根據提案內容，有鑒於馬祖地區四鄉五島間，島際交通往來不便，且居住在東引、莒光地區的居民若要往返台灣本島，須先經由海上運輸前往南竿搭機，才能抵達台灣，因此請民航局做相關評估。

提案中也指出，必要時民航局也應與觀光局合作，協請旅行社統整包機需求，提供東引及莒光民眾更便捷服務。

民航局長林國顯休息時受訪表示，目前馬祖飛松山是用ATR72客機，用直升機飛的時間很長、費用很貴，雖然還沒實際評估過，但應該不符合經濟效益。

林國顯指出，用直升機當作正常的交通工具費用太高，一個小時上去可能就要1萬美元，只能載8個人左右，加上直升機的速度慢、載人少，這樣成本太高。（編輯：陳政偉）1111208