更多編輯台推薦新聞：
足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零
生活

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠
生活

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

立委提馬祖直升機飛松山 要求3個月內評估可行性

2022/12/8 11:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）由於馬祖島際交通不便，立委洪申翰、劉世芳及陳素月今天提案要求民航局在3個月內評估用直升機自東引及莒光直飛松山機場可行性。民航局長林國顯受訪說，應該不符合經濟效益。

立法院交通委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案關於交通部民用航空局、中央氣象局、運輸研究所單位預算。

會中民進黨立委洪申翰、劉世芳及陳素月等人提出，為提升東引及東、西莒居民與台灣本島交通往返便捷性，要求民航局3個月內評估直升機直飛松山機場的可行性。

根據提案內容，有鑒於馬祖地區四鄉五島間，島際交通往來不便，且居住在東引、莒光地區的居民若要往返台灣本島，須先經由海上運輸前往南竿搭機，才能抵達台灣，因此請民航局做相關評估。

提案中也指出，必要時民航局也應與觀光局合作，協請旅行社統整包機需求，提供東引及莒光民眾更便捷服務。

民航局長林國顯休息時受訪表示，目前馬祖飛松山是用ATR72客機，用直升機飛的時間很長、費用很貴，雖然還沒實際評估過，但應該不符合經濟效益。

林國顯指出，用直升機當作正常的交通工具費用太高，一個小時上去可能就要1萬美元，只能載8個人左右，加上直升機的速度慢、載人少，這樣成本太高。（編輯：陳政偉）1111208

#林國顯
#民航局
#洪申翰
林國顯
華航工會籲桃機航廈分配依聯盟 避免旅客團團轉 連3年獲頒台灣企業永續獎 桃機盼提供優質服務
洪申翰
中國反封控抗爭 王丹：年輕人覺醒的新時代 周江杰行腳取代車掃 一步一腳印尋求支持
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族