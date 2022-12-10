寶佳教育大愛獎得主 用音樂陪伴特教生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北10日電）2022年寶佳教育大愛獎今天頒獎，13名得主中，彰化特教學校教師王淑倩、台中啟明學校教師張曉菁，都以音樂陪伴特教生，進而克服障礙，在樂器演奏中找到自信和成就感。

王淑倩有23年的特教經驗，努力幫特教孩子融入社會，她帶學生一起刷牙、洗臉，一起走入社區購物、搭乘大眾運輸工具、到圖書館吸收新知識。更特別的是她和同年級老師一起發起音樂實驗，進而組織樂團、鼓陣，每年12月國際身心障礙者日，都會透過活動讓孩子表演，得到展現自我的機會。

王淑倩會前接受中央社採訪表示，音樂練習中，可以讓特教生從聽指令中學會規律、團隊合作，也可訓練大小肌肉。更重要的是在表演中，得到很大的成就感，讓學生期待每一次的練習，甚至定時會問：「什麼時候要表演。」

王淑倩表示，教導特教生看譜比較困難，須把旋律化為口令，用口訣的方式，教導學生按部就班學會快慢節奏，熟練後就能融入音樂中。在練習的過程中，讓學生自覺雖有先天上的不足，但也能透過表演，帶給他人歡樂。

另一名大愛獎得主、台中市啟明學校教師張曉菁，也教導熱愛音樂的視障生，在音樂的領域中學習謙虛、放下身段。她陪著學生一起努力，鼓勵出國留學，成為國際音樂營中唯一的視障者，之後更變成自立自強的音樂家。

張曉菁著重適性教學，讓孩子透過體驗學習，不因視覺障礙而受限。她提到，學生異質性高，因此「學與教」之間，始終是無限的迴圈和循環。她因學生的特性發現自己的不足，持續充實教學，才能把握每一份難能可貴的緣分。

前教育部長吳清基今天擔任贈獎人，他肯定得主們「用生命感動生命」，看到學生的困苦，願意不捨晝夜地付出；看到學生有才華，藉由引導讓他們在人生舞台中實現夢想。

同樣擔任贈獎人的監察委員賴振昌也說，教師的角色如父如母，往往須彌補家庭、社會的缺陷。但教師們「只要有心就會有力量」，大愛獎得主們的故事和經歷，都對社會產生更良善、正向的力量。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，大愛獎得主們對孩子的愛「溫柔而堅定」，排除萬難教導生活常識和生命意義、掌握生活技能，無私的奉獻讓人感動。

黃昆輝表示，大愛獎是已故的基金會董事蔡崇振生前建議設立，並獲得寶佳機構創辦人林陳海捐助，表揚長期付出愛心，輔導行為偏差青少年、協助弱勢家庭、服務特殊教育的教師。（編輯：陳政偉）1111210