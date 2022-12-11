印度農民種台灣芭樂翻身：想親吻台灣土地

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北印度索內帕特縣農民夏瑪（Kapil Sharma）在一次偶然的機會中，種下了台灣品種的芭樂，改變了一家人的生活。中央社記者林行健索內帕特縣攝 111年12月11日

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（中央社記者林行健索內帕特11日專電）北印度農民夏瑪（Kapil Sharma）在一次偶然的機會中，種下了台灣品種的芭樂，沒想到因此改變了一家人的生活。如今，他的心願就是能到台灣，親吻台灣的土地。

在印度哈雅納省（Haryana）索內帕特縣（Sonepat）的一座村莊，有一片面積大約1英畝的果園，種著芭樂、甘蔗和檸檬等水果，而作為主力的芭樂，是從台灣引進的品種。

果園的主人夏瑪，原本在當地銀行工作，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情爆發後，銀行因營運問題裁員，他決定返鄉務農，在偶然的機會下，向一家生技公司購買550棵芭樂樹苗。

「這家公司給我的芭樂品種是來自台灣。」夏瑪告訴中央社。

果園裏種下的台灣品種包括常見的白肉芭樂，還有帶蘋果風味和草莓風味的粉紅肉芭樂。在短短不到8個月的時間，夏瑪就感受到第一次收成的喜悅，他的親朋好友對這些新奇的品種感到好奇，嚐一口後更是大為驚豔。

就這樣一傳十、十傳百，夏瑪在當地開始種出口碑，產量供不應求，想要買粉紅肉芭樂，還要「看關係」，是朋友才買得到

「台灣芭樂改變了我的人生，如果我種的是其他品種，今天的情況可能不一樣。」夏瑪說。

北印度索內帕特縣農民夏瑪（Kapil Sharma）種植台灣品種的芭樂，極受當地民眾歡迎。中央社記者林行健索內帕特縣攝 111年12月11日

他補充，台灣芭樂的品質佳，尤其是成熟後比較不會掉下來，即使是熟透掉下樹枝的芭樂，也能製成芭樂醋，賣到很好的價錢，現在這座小鎮已經很少人沒聽過台灣品種。

台灣芭樂來到印度會不會水土不服？夏瑪驕傲地表示，印度土壤肥沃，甚至具有藥性可以用來治傷，種台灣芭樂沒有問題。

夏瑪在開始種植水果之前，先在當地政府部門學習有機種植技術，自己調製有機肥料，用金盞花和保特瓶防止果蠅，「我不要消費者吃到有毒的東西」；他的果園也用太陽能發電。

隨著台灣芭樂種植成功，夏瑪開始種植甘蔗和檸檬，並且養蜂，逐漸成為有機務農成功的典範，除了印度媒體曾經報導之外，曾赴台灣求學的印度大學助理教授潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi）也為他寫過中文報導。

被問及有無意願赴台觀摩農業技術？夏瑪回應：「我很想去台灣一趟…我的成功很大部分可歸因於台灣，我想去台灣，親吻台灣的土地。」

另方面，索內帕特縣農務官庫瑪（Rakesh Kumar）也到芭樂園視察有機種植的情況。庫瑪向中央社表示，用有機方式種出的台灣芭樂，外形及口感均佳，地方當局考慮向其他農民推廣。

庫瑪也歡迎台灣農業專家到索內帕特縣，指導當地農民種植技術。（編輯：韋樞）1111211