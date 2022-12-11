遊艇攬客限制擬放寬 交通部將力推環島航線

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台灣發展遊艇觀光已逾10年，受限法規不明確，台灣的遊艇活動仍不夠蓬勃，交通部研議修法，放寬遊艇攬客限制，並將力推遊艇環島航線。圖為亞果遊艇在台南安平興建的遊艇碼頭，成為亮眼的新觀光景點。中央社記者汪淑芬攝 111年12月11日

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣發展遊艇觀光已逾10年，2年前政府再宣布「向海致敬」，受限法規不明確，台灣的遊艇活動仍不夠蓬勃，交通部研議修法，放寬遊艇攬客限制，並將力推遊艇環島航線。

船舶法於2010年通過修法，增訂遊艇專章，2012年公布遊艇管理規則，盼發展遊艇觀光，目前已有上千人擁有自用遊艇，民間也有遊艇租賃業，但在經營模式上仍顯得綁手綁腳，遊艇帶來的觀光效益還不明顯，不少人仍將遊艇與富豪休閒劃上等號，交通部航港局已著手修法，將加大遊艇在觀光業發展的力道，讓更多民眾從遊艇親近海洋。

航港局統計，近10年遊艇數量確實有明顯成長，2013年時為118艘，到今年10月底，全台登記的遊艇已有1313艘，但其中1098艘是私人擁有，不能營業，可供遊艇業者出租營業、屬於非自用的遊艇只有215艘。

近幾年，旅遊業者與遊艇租賃業者合作開發了一些遊艇海上遊程，包括：海釣、立槳、看夕陽、跳島體驗及遊艇派對等，也有遊艇業者的建立會員制，為會員量身打造高檔遊艇行程，但遊艇的整體客源仍有限。

交通部航政司副司長韓振華今天接受中央社訪問表示，遊艇不是交通船，所以船舶法很明確規定遊艇專供娛樂，不能從事一般客船及貨船的客、貨運送，自用遊艇可自用或無償借給親朋好友使用，非自用遊艇只能以包船方式出租給特定對象，例如公司員工、同學、家族旅行等，可自行租船，但多半交由旅行社安排。

韓振華說，發展海洋觀光是政府重要的海運政策，目前法規修改方向是未來非自用遊艇攬客營運可不限特定對象，讓遊艇未來也可經由旅行社包裝成旅遊產品開販售，國內外旅客都可以用更多元的方式旅行台灣。

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航港局長葉協隆今天接受中央社訪問表示，現在遊艇包船出租營運，同一批旅客必須在同一點上船及下船，也就是遊艇從A港口載旅客出發，最後還是要回到A港口讓旅客下船，未來要讓遊艇的娛樂功能有更大彈性可以發揮，旅行社在產品包裝上，可將遊艇與陸上遊程結合，行程中一段搭遊艇，另一段搭鐵公路或飛機，可有多種的變化組合。

韓振華說，交通部也將推遊艇環島航線，鼓勵遊遊艇業者參與，有點類似觀光巴士的作法，讓民眾在台灣各地旅行，很容易就搭到遊艇。（編輯：黃世雅）1111211