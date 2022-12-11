亞果願如大海納百川 服務富豪也助小資圓遊艇夢

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亞果遊艇董事長侯佑霖（圖）買下燦星旅遊，並在亞果的碼頭推出帆船或遊艇體驗活動，他表示，相信很多人都有遊艇夢，亞果應像大海納百川，不只服務富豪，也要幫小資族圓夢。ˉ中央社記者汪淑芬攝 111年12月11日

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）亞果遊艇是目前台灣最具規模的遊艇集團，亞果遊艇董事長侯佑霖2年前買下燦星旅遊，他相信很多人都有遊艇夢，亞果應像大海納百川，不只服務富豪，也要幫小資族圓夢。

侯佑霖日前接受中央社訪問時，談到他多年前去考遊艇駕照時，原本以為應考者都有雄厚的財力，但他卻遇到計程車司機和不少一般上班族，他才知道原來很多人都有遊艇夢。

亞果遊艇成立8年多，除了有多艘豪華遊艇外，也成立台灣唯一符合國際條件的遊艇會，並在台南安平、高雄愛河、澎湖都投資興建高水準的遊艇碼頭及會員度假中心，還與新加坡悅榕集團合作，將在安平的遊艇碼頭旁建五星級飯店，預計明年中進入實質動工，另興建有遊艇泊位的度假別墅，也將於明年完工。

侯佑霖坦言，金字塔頂端的消費群是亞果的目標客戶，但他認為，不是只有富豪才能享受駕馭遊艇的樂趣，遊艇價格從新台幣數10萬到數千萬元都有。

侯佑霖今年以個人名義買下燦星旅遊，目前燦星也在亞果的碼頭推出帆船或遊艇體驗活動，可以只享受搭乘樂趣，也可親自操作如何駕駛遊艇。

侯佑霖說，台灣是海洋國家，但對大海很陌生，有些人還怕海，所以亞果決定推動海洋教育扎根工作。

亞果5年前成立樂活海洋學院，提供帆船及遊艇體驗與駕駛教學，不限年齡，曾有70歲的長者也報名上課。

63歲的施弘一是名牙醫生，已完成樂活海洋學院的課程，他提到，當時會報名，就是對於自己駕船在海上遨遊充滿了幻想和渴望，學習航海讓他更認識到海可以很和善，也可以很無情，只要認識就可趨吉避凶。

施弘一強調，要準備充分，航海是一個溫和的冒險，從駕馭帆船可體會只有合作無間，船才能順利航行，他還發現在海上遨遊的時光，思考力變得更清明。

亞果2019年開始辦理「樂活海洋青年航海家召集令」，每年甄選6至12名大學生，免費培訓遊艇、帆船、獨木舟操作管理，並學習遊艇管理、立槳（SUP）、水上摩托車。

近2年，亞果也與台南瀛海中學合作推海洋教育課程，與高雄科技大學合作產學專班，並贊助台南西門實驗國小成立亞果帆船隊；今年4月也與中信金融管理學院簽訂合作備忘錄（MOU），合作遊艇休憩及帆船課程，培養多面向海洋業人才。

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侯佑霖說，勇氣是台灣年輕一代最需要的能力，透過航海教育能培養現代年輕人勇於接受挑戰的能力，亞果願為台灣培育更多的領航員，讓青年學習同舟共濟。

亞果在6月還成立了台灣帆船聯盟，並於10月舉辦首場比賽，祭出100萬元獎金吸引參賽，有14艘船艇參賽，4名外籍好手也來報名，期盼未來經由聯盟舉辦各項國際賽事規格的活動，讓台灣成為真正的海洋國家。（編輯：張雅淨）1111211