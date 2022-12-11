加速增建碼頭 國際千帆遊艇航行台海不是夢

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台灣的遊艇產業正值萌芽，但相關碼頭、泊位等設施卻趕不上需求；亞果遊艇董事長侯佑霖說，台灣絕對有發展遊艇活動的條件，但先要有好的基礎建設和環境，只要加速興建遊艇碼頭，上千艘國際帆船或遊艇航行台灣海峽絕不是夢想。中央社記者汪淑芬攝 111年12月11日

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣的遊艇產業正值萌芽，但相關碼頭、泊位等設施卻趕不上需求，台灣最大遊艇集團亞果董事長侯佑霖說，只要加速興建遊艇碼頭，上千艘國際帆船或遊艇航行台灣海峽絕不是夢想。

交通部6月宣布，為落實「向海致敬」，加速建設遊艇停泊設施，到2025年，將從目前1138席增至1600席。

亞果遊艇是目前台灣遊艇界的龍頭，2017年取得安平遊艇港開發權，亞果要發展的遊艇城雖然才完成第1期興建，但碼頭邊的餐廳、咖啡廳平日人氣也很旺，邊享用餐飲還可邊看著各式漂亮帆船或遊艇進出港，已是台南亮眼的新觀光景點。

安平亞果遊艇碼頭的水質清澈，肉眼可見不同種類的魚群自在悠遊，浮動碼頭旁還可看到附著生長的珊瑚，目前62席碼頭已不敷使用，第2期已動工，未來遊艇泊位可增至170席。

亞果遊艇董事長侯佑霖日前接受中央社訪問，他談到台灣遊艇業未來的發展時，也提到要加速建碼頭，他說，現在可供遊艇停泊的席位多半在漁港，真正能符合遊艇需求提供岸水、岸電的大約才200席。

侯佑霖對政府推動「藍色公路」的作法不免微詞，他說，國道是政府興建，大家都可開車上路，民間建遊艇碼頭還得自行負責水域的疏濬，遊艇業沒有利息補貼，也無法貸款。

不過，侯佑霖看好遊艇在台灣的發展潛力，2014年成立亞果遊艇至今，除了台南外，在高雄及澎湖也都有遊艇碼頭，下一個建遊艇碼頭的目標是台中港及台北港。

侯佑霖說，台灣絕對有發展遊艇活動的條件，但先要有好的基礎建設和環境，以亞果建的遊艇碼頭為例，都是從國外引進的環保材質，提供停泊遊艇所需的岸水、岸電及加油服務。

他認為，當台灣有足夠符合國際標準的遊艇泊位時，不但有助台灣的觀光邁向多元，以台灣優越的地理條件也會吸引很多國外遊艇到台灣停泊、補給，尤其鄰近台灣的香港、日本、韓國的遊艇業都很成熟，台灣又位在東北亞與東南亞的中心，他相信上千艘國際的帆船或遊艇在台灣海峽穿梭航行絕對不是夢。

根據航港局提出並於今年獲行政院核定的「遊艇泊區整體發展計畫」，實行時間從2023年至2025年，改善過去遊艇泊區分散由相關機關各自規劃，改由航港局統籌，透過系統性盤點，掌握市場供需，補助12個縣市設置遊艇泊區，專屬泊區由18處增至24處，泊位由1138席增至1600席。

「遊艇泊區整體發展計畫」經費新台幣5.51億元，中央負擔3.27億元，地方配合款為2.24億元。另外，另由台灣港務公司將推動商港泊區建設營運，預計吸引民間投資26.41億元。

交通部分析，發展遊艇觀光還可帶動遊艇保修養護產業關聯經濟效益，除停泊費外，其他如引擎保養及整理船外觀和內裝的費用，都能促進在地化等遊艇經濟。（編輯：張雅淨）1111211