壽山動物園16日試營運 新動物水豚迷你驢將亮相

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高雄壽山動物園歷經1年多的改造工程後，即將於16日重新開園試營運，近期也迎來水豚等新動物入住，屆時將亮相與民眾見面。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄壽山動物園最近迎來水豚和迷你驢等新動物入住，園方還新建「水豚山屋」，供水豚們休憩；迷你驢則在友善動物區與迷你馬、台灣黃牛和羊駝混養，這也是園方首次嘗試混養共生。

壽山動物園歷經1年多的改造工程後，即將於16日重新開園試營運，除了民眾熟悉的動物外，近期也新增了水豚、迷你驢等動物，屆時均將亮相與民眾見面。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，壽山動物園與頑皮世界野生動物園進行物種保育交流，頑皮世界野生動物園11月將5隻水豚送到壽山動物園，目前適應良好。

壽山動物園表示，5隻水豚分別為「翠絲」、「胡迪」、「爸爸」、「媽媽」和「阿姨」，已經準備好與大家見面。水豚外觀看起來呆萌，其實很容易緊張及受驚嚇，因此接近牠們時需放慢腳步，才不會驚嚇到牠們。

保育員觀察發現，最容易緊張的胡迪抵抗不了美食的誘惑；翠絲相對冷靜，不過對陌生人與環境還是有戒心；水豚爸爸最親近人，願意讓保育員觸碰撫摸；而阿姨與媽媽能接受保育員靠近，但若試圖觸碰則會轉頭離開。

為了迎接水豚，園方新建的2座山形屋，其中一座就命名為「水豚山屋」，水豚可在山屋內休憩，同時民眾也可就近觀察、觀看。

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此外，園方近期也協助收容了一隻迷你驢，在山屋旁的友善動物區與迷你馬、台灣黃牛和羊駝混養共生。這也是園方首次嘗試混養共生，打破以往單一物種同住一區框架。

壽山動物園16日試營運，試營運期間採人流管控，14日上午10時開放門票預購，要先預購門票才能入園。購票可至官網線上預約訂票系統，或到7-11 ibon及KKday平台也可預購全票及半票。（編輯：謝雅竹）1111212