老翁腹痛延伸至後背 衝急診檢查竟是肝結石

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一名老翁腹痛延伸至背部，前往衛生福利部南投醫院急診後發現竟是肝結石，醫師先施行內視鏡膽管攝影取出膽管結石，並放置支架撐開膽管，後續再以3D立體腹腔鏡手術（圖）切除部分肝臟及膽囊。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）一名老翁腹痛延伸至背部，痛到受不了前往醫院急診，發現竟是肝結石，醫師先施行內視鏡膽管攝影取出膽管結石，並放置支架撐開膽管，再使用3D立體腹腔鏡切除部分肝臟及膽囊。

68歲劉姓老翁上腹疼痛，痛感延伸到背部，前往衛生福利部南投醫院急診就醫，醫師發現老翁黃疸、尿液顏色變深，安排檢查發現患者肝內膽管結石合併總膽管及膽囊結石，先由肝膽腸胃科醫師執行內視鏡膽管攝影取出結石並放置支架，再由外科醫師以3D腹腔鏡切除。

南投醫院今天發布新聞稿表示，細小膽管分布在肝臟，運送膽汁分支至較大的膽管，再匯集至膽囊，並從膽總管流向十二指腸，肝結石是肝內膽管結石，「就像河流淤積砂石」，可能導致膽汁流速減緩或阻塞，若不處理甚至可能引發膽道癌。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光指出，結石成因較複雜，當膽管狹窄、腫瘤、感染，或個人體質及飲食習慣，都可能導致結石，症狀可能出現發燒、上腹痛，嚴重時疼痛會延伸至上背部，還有噁心、嘔吐、黃疸等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃耀光說，患者手術前先施行內視鏡膽管攝影取出膽管結石，並放置支架撐開膽管，讓膽汁順暢流通，也能使外科醫師手術時無須劃開膽管、裝置引流管，影響病人恢復速度及生活品質，後續使用3D立體腹腔鏡為病患切除35%肝臟及膽囊，患者術後不到1週就出院。

南投醫院表示，相較傳統腹腔鏡手術，3D立體腹腔鏡提供手術醫師更清楚影像視野，手術精準度高，增加安全，傷口也較傳統開腹手術小，僅需在腹部開3到4處小傷口，降低術後疼痛，患者恢復速度更快，醫院陸續引進、更新設備，讓縣民免奔波外縣市。（編輯：謝雅竹）1111212