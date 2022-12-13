威剛再獲運彩10年發行權 業外收益可望進補

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（中央社記者張建中新竹13日電）威剛今天宣布，順利取得第3屆運動彩券10年發行權，將自113年至122年再度擔任運彩發行機構。法人預期，將可貢獻威剛穩定業外收益。

威剛表示，自103年取得第2屆運彩發行權後，過去8年半已挹注國內運動發展基金超過新台幣310億元，也為全國1500餘家經銷商提供穩定經濟來源及工作保障，為政府、經銷商及發行機構創造三贏成果。

威剛指出，今年在世界盃足球賽的加持下，運彩年度銷售目標500億元已提前達陣，創下新高。威剛董事長陳立白說，看好台灣運彩市場將在團隊推動下持續擴展，經銷商預計未來陸續擴增至2000家以上規模。

威剛表示，台灣運彩團隊將會繼續發展多種類的賽事與玩法，及規劃更多元化的投注管道，讓民眾可以共同參與國家運動發展，提供運動選手獲得更好的訓練與環境，促進台灣在國際體育賽事的表現能夠繼續發光發熱。

除了台灣運彩營運直接挹注國內運動發展基金，威剛也大力支持國內各項運動發展，長期贊助國際級運動賽事及運動選手，包括IeSF世界電競錦標賽、太平洋龍舟節龍舟競賽，以及各級高中電競隊競賽，並連續9年贊助太魯閣馬拉松。

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威剛近年成立「威剛蜂鳥基金」，贊助偏鄉學校的各類運動社團或校隊，以實際行動鼓勵更多發展中的運動選手，威剛期許能長期協助體育產業發展，藉由台灣運彩市場穩步成長動能，與政府和全民共同攜手打造台灣永續多元的運動產業發展之路。

據威剛財報資料顯示，台灣運彩自103年至110年合計挹注威剛29.3億元獲利，超過1個資本額，平均1年貢獻威剛約3.66億元業外收益。法人預期，威剛再度取得運彩10年發行權，可望持續為威剛貢獻穩定業外收益。（編輯：郭無患）1111213