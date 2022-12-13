玉里模式助融入社區 38歲思覺失調症患盼返校園

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）38歲罹患思覺失調症的「小德」（化名），是「玉里模式」見證，從自傷到回社區工作賺錢自立，努力戒菸酒、檳榔，現在的小德最想重返校園，拿到高中學歷，未來當儀隊報效國家。

榮民榮眷基金會與台北榮民總醫院玉里分院在台北榮總共同舉辦「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」微電影首映會，在「玉里模式」中，有許多精神障礙患者成長、重生的故事，小德是其中一人，今天是他人生首次站上舞台，分享10年來在醫療團隊協助及媽媽支持下，從自傷到打開心房努力學習。

「玉里模式」是與社區融合的連續性醫療服務，以醫療團隊為基礎，延伸到花蓮縣玉里鎮。學員在院外的職業復健訓練，一年約100名以上學員至鎮上工作，有多處固定職場，包含居家打掃潛在職場超過200處。

「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」微電影，從職能治療師張雨婷的視角，呈現李姓學員進入社區工作，與商家阿公之間的溫馨感人故事。李姓學員在不被家人接受下，憑一已之力努力自給自足，把玉里鎮當做自己安生立命的家鄉。

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退輔會副主任委員暨榮民榮眷基金會董事長李文忠致詞時表示，過去幾年，台灣社會發生精神病人行為失當時，有關病人的照顧與處遇，就會再度受到社會關注及省思，希望透過微電影與社會大眾對話，讓大家充分了解「玉里模式」療癒家園中自助、支持與社區接納的重要性。

李文忠說，藉由「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」微電影，讓社會大眾看見玉里鎮鎮民的友善寬容及自助互助建構出的社區復健模式所發揮的正向能量，同時期待「玉里模式」的成功經驗，能夠協助更多精神障礙者回歸社區生活與就業，真正完成「復元」的歷程。（編輯：管中維）1111213