機捷延伸新舊系統整合出問題 鐵道局將赴香港考察

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）機場捷運延伸案出現新、舊機電系統整合問題，無法如期在今年底通車。交通部鐵道局長伍勝園今天說，將赴香港考察類似新舊機電系統整合成功的案例。

立法院交通委員會今天審查112年鐵道局及鐵道發展基金預算。

機場捷運延伸案原本今年底預計通到老街溪站（A22站）。交通部長王國材10月在立法院報告業務時，提到因訊號無法整合，年底無法通車到A22站。

伍勝園今天說明，機場捷運A1至A21站的機電號誌系統是英國西門子，延伸案的機電承包商是德國西門子，德國西門子正協助解決機捷延伸新舊系統有關號誌整合的問題，鐵道局接受德國西門子建議，赴香港考察類似且整合成功的案例。

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國民黨立委魯明哲說，未來台灣還有很多軌道工程，鐵道局要去研究一下未來如何避免再出現新舊系統無法銜接的問題。

機場捷運延伸案是由目前的機捷環北站（A21站）往南延至中壢火車站（A23站），路線長約2.06公里，新增2站都是地下車站，原本延伸至A22站年底要通車，鐵道局已修正計畫延至112年7月，延伸至A23站部分，配合桃園鐵路地下化，並與台鐵共構，於民國117年7月通車。（編輯：陳政偉）1111214