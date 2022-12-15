東縣府2023形象月曆 帶領慢遊台東四季人文

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台東縣長饒慶鈴15日在台東設計中心發表台東縣政府2023年全新月曆「台東慢遊TAITUNG SLOW POST」，帶領國人走入各季節的台東美景、人文。中央社記者盧太城台東攝 111年12月15日

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東縣政府今天發表形象月曆，有桌曆和掛曆兩種款式，帶領國人走入各季節的台東美景、人文，還可以撕下來當明信片。

台東縣長饒慶鈴今天在台東設計中心發表台東縣政府2023年全新月曆「台東慢遊TAITUNG SLOW POST」，分為桌曆與掛曆兩種款式，桌曆結合明信片設計，也可將月曆中台東風景撕下，蓋上郵章後寄出，與朋友循著每個月份的藝文腳步，一起慢遊台東。

台東縣政府文化處人員說明，2023年台東形象月曆由縣府出版、台東設計中心執行設計，以「台東慢遊TAITUNG SLOW POST」為題，開篇的一月份以「台東第一道曙光」作為一年的開展；緊接二月份帶領大家走入金樽海灘，感受「江賢二藝術園區」的創作夢土；三月份則是以家戶為庭院「藝術下鄉」揭開序幕，把藝術帶入日常生活中。

年中開始，從八月份可以沿著台9線公路欣賞「南迴藝術季」的地景藝術；十二月份在知本溫泉街區的「台東光祭」開啟台東第一個國際級聲光藝術節，藉由每個月份的在地圖案意象與活動影像紀實，感受不一樣的文化風土，探索多元藝文面貌。

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「掛曆」在翻頁的正反摺頁隱藏特別巧思，正面應對當月代表性的藝文活動介紹，反面則可以一窺與地方互動的日常玩法與小撇步，帶出即便沒有遇上大型藝文活動，任何再平凡不過的時節，也都是適合走訪台東當地的最好時刻。

文化處表示，月曆將由台東縣政府各局處辦理宣導活動中配合發送，請欲索取的民眾可鎖定縣府各單位及台東設計中心粉絲專頁，限量發送，送完為止；另開放台東在地商家限量販售，如台東故事館、東東市等。（編輯：陳仁華）1111215