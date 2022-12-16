新建南方澳跨港大橋 18日下午3時開放通車
2022/12/16 20:36（12/16 21:11 更新）
（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）交通部公路總局蘇花公路改善工程處今天發布新聞稿表示，新建南方澳跨港大橋18日通車典禮結束後，將最後全面環境檢視確認大橋是否安全無虞，下午3時開放通車。
蘇花改工程處說，18日上午9時將在蘇澳港第13號碼頭辦通車祈福典禮。
南方澳跨港大橋2019年10月1日坍塌，橋下3艘漁船受損，6名外籍漁工喪命；新橋2020年7月16日開工，總長796.53公尺，其中橋梁長595公尺、引道長201.53公尺，設計以「鯖浪奇緣」為主題，採用鯖魚意象特殊橋梁造型，夜間搭配景觀藝術光雕系統，並設人行觀景平台。（編輯：李明宗）1111216
宜蘭南方澳大橋斷裂後，為恢復當地交通順暢並重振南方澳漁港往日風采，交通部責成公路總局蘇花公路改善工程處辦理重建工程，新建南方澳跨港大橋18日將通車。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年12月16日
新建宜蘭縣南方澳跨港大橋18日將通車，交通部公路總局蘇花公路改善工程處施工團隊16日持續加緊趕工，劃設橋面交通指標引導線等。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年12月16日
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