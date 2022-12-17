中國疫情可能有新變種？蘇貞昌：先做好防堵準備

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受關注，外界擔心可能有新變種，政府有沒有監測。行政院院長蘇貞昌今天表示，已交代先做好疫情防堵的準備，呼籲國人團結合作。

行政院院長蘇貞昌今天出席行政院農業委員會主辦「做伙來呷飯-國產米食明星大挑戰-食農教育推廣活動」開幕儀式。

農曆春節將近，媒體聯訪時詢問，政府要如何協助在中國的台人返台過年，及中國疫情是否可能出現新變種病毒，政府有沒有監測，或是跟美國等國合作監測。

蘇貞昌說，要過年了，親人團聚是國人最重要的節慶，行政院會上已裁示要幫助金門、馬祖的鄉親，以及在中國工作的國人，藉由比較方便的方式回來團聚，也已經就各方面進行交代，要先做好防堵疫情的準備，跟相關醫療等，尤其是對金馬地區。

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他也說，對於中國疫情，一方面因為會蓋牌，不讓外界知道確實情況如何，會讓各國緊張；當初武漢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，如果中國能早點讓國際知道，後來就不會變得那麼嚴重，「所以我們也是緊盯著。」

他呼籲，希望國人都能珍惜近3年來之所以能走過病毒肆虐，都是因為大家團結合作，病毒是不分國籍、也不分黨派的，大家只有戒慎恐懼，才能保護國人的健康、國家的安全、社會的安定。（編輯：陳政偉）1111217