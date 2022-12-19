手指骨折恐影響靈活度恢復 醫籲勿輕忽小意外

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奇美醫學中心骨科部主治醫師蘇昱仲（右）19日在院內衛教宣導會表示，手指骨折未及時處理恐影響靈活度恢復，小意外也不可輕忽。中央社記者楊思瑞攝 111年12月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南一名男子因跌倒時用右手撐地，導致中指腫痛無法活動，就醫診斷為骨折，經手術與復健才回復正常生活；醫師指出，手指骨折若未妥善處理恐影響靈活度恢復，小意外也不可輕忽。

奇美醫學中心骨科部主治醫師蘇昱仲今天在院內衛教宣導會表示，這名25歲患者今年9月因跌倒意外時用手撐地，造成右手中指腫痛，因右手是慣用手，且從事須負重工作，導致工作及生活受極大影響，經門診檢查後，診斷為中指中段指骨基底骨折。

蘇昱仲表示，檢查發現患部有約4毫米骨頭碎片，但已被韌帶拉扯外翻，若不復位固定，將影響手指活動功能，經採用新式微型互鎖式骨板活動固定，搭配術後復健，兩週後手指已可活動，約2個多月後回復正常工作與生活。

蘇昱仲指出，手指骨折時除了劇烈疼痛外，通常會有腫脹和局部瘀血情況，較嚴重會有外觀變形、甚至活動受限，若骨折部位較精細，關節容易出現沾粘，就像齒輪間卡住石頭無法正常運作，不妥善處理恐導致手部無法靈巧活動。

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蘇昱仲表示，傳統骨板較厚重，難以使用在精細的指骨手術，且固定度不佳，若不進行手術，可能因骨折無法復位影響活動度，新式微型互鎖式骨板是將骨釘與骨板互鎖，引導骨頭復位後固定，針對手指骨折、複雜性骨折及骨質疏鬆病人，可使關節活動度不受影響及穩固復位，並縮短癒合時間。

蘇昱仲說，人的雙手功能在互動、學習和社交上扮演重要角色，應盡全力避免意外造成遺憾，手指骨折應尋求醫療及復健團隊擬定個人化治療計畫，讓生活品質快速恢復。（編輯：陳仁華）1111219