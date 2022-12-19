全家茶葉蛋調漲 28日起每顆13元麻辣蛋20元

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全家宣布，自28日起，現煮蛋品項包含茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售的鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）因應雞蛋成本逐年上漲，全家今天宣布自12月28日起，現煮蛋品項包含茶葉蛋將調整售價至每顆新台幣13元、限店販售的鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。

全家發布新聞稿指出，面對雞蛋成本逐年上漲，全家長期致力穩定現煮蛋價格與良好品質，自2015年以來皆未進行調價，然而近年蛋價平均漲幅已近4成，因此調整上述商品售價。

全家說明，其販售蛋品均選用安心溯源管理的優質洗選蛋，每年固定進行檢驗，針對雞蛋來源、品質與規格皆嚴格把關，為感謝消費者長期支持，12月28日起至明年2月7日期間內，現行指定飲品加1元即可獲茶葉蛋的活動，將持續舉辦。

同時，全家將在APP隨買跨店取，推出茶葉蛋10顆100元、實體店鋪鼎王麻辣蛋特價2顆36元等優惠給消費者。（編輯：楊凱翔）1111219