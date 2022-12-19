更多編輯台推薦新聞：
梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎
運動

梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

全家茶葉蛋調漲 28日起每顆13元麻辣蛋20元

2022/12/19 17:17（12/19 18:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全家宣布，自28日起，現煮蛋品項包含茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售的鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。（中央社檔案照片）
全家宣布，自28日起，現煮蛋品項包含茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售的鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北19日電）因應雞蛋成本逐年上漲，全家今天宣布自12月28日起，現煮蛋品項包含茶葉蛋將調整售價至每顆新台幣13元、限店販售的鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。

全家發布新聞稿指出，面對雞蛋成本逐年上漲，全家長期致力穩定現煮蛋價格與良好品質，自2015年以來皆未進行調價，然而近年蛋價平均漲幅已近4成，因此調整上述商品售價。

全家說明，其販售蛋品均選用安心溯源管理的優質洗選蛋，每年固定進行檢驗，針對雞蛋來源、品質與規格皆嚴格把關，為感謝消費者長期支持，12月28日起至明年2月7日期間內，現行指定飲品加1元即可獲茶葉蛋的活動，將持續舉辦。

同時，全家將在APP隨買跨店取，推出茶葉蛋10顆100元、實體店鋪鼎王麻辣蛋特價2顆36元等優惠給消費者。（編輯：楊凱翔）1111219

#鼎王麻辣蛋
#全家
#茶葉蛋
延伸閱讀
一蘭拉麵漲價 每碗貴10元光泉鮮乳、乳香世家漲價 漲幅7%至9%通膨脫序物價飆漲 民眾艱苦度日成全球趨勢咖啡將迎漲價潮？ 路易莎咖啡、cama café、85度C研議中麥當勞12/21起套餐貴10元、薯條類全都漲 主餐單點價不變
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族