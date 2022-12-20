從軍事地轉型旅遊勝地 台商看好越南富國島商機

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（中央社記者余曉涵台北20日電）越南富國島過去曾是軍事基地，但現在的富國島不只國內集團搶進開發，國際酒店進駐，台商也看好這塊市場，樂觀看待可仿照韓國模式，從美食、旅遊等方面進軍搶商機。

富國島是越南的最大離島，是著名魚露、胡椒與珍珠的產地。富國島位於越南西南方外海，距越南本島約200公里，整島面積約585平方公里，從北到南長度約50公里。

富國島與中華民國陸軍有段淵源，1949年中國共產黨取得中國大陸政權，當時陸軍將領黃杰率3.3萬人軍隊，從湖南省撤退到富國島駐守，後來稱為富台部隊，直到1953年6月才到台灣。

過去的軍事基地化身現在的觀光勝地，不只越南當地業者搶進開發，在富國島建設動物園、遊樂園、纜車等觀光景點外，國際酒店也紛紛進駐富國島搶旅遊觀光商機。

台商也鎖定這塊旅遊市場，盼能複製韓國模式，要從餐廳、旅遊等各方面逐步進軍。

越南在地台商皇茶旅行社總經理吳慶桓接受中央社記者訪問時坦言，目前在富國島的台商「近乎於零」，因為富國島還屬於沒有正式開發的地方，以旅遊業及服務業為主，而台灣人到越南投資的台商則是以傢俱、紡織等製造業為主。

吳慶桓說，以目前台商在海外投資旅遊的景點，對越南，尤其是富國島還是很陌生，但普吉島、峇里島等地其實已經有很多台商過去，但他認為未來富國島與台灣將有包機直航後，旅遊產業鏈也將進軍富國島。

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「現在是比較辛苦的階段」吳慶桓指出，未來會到富國島投資的台商相信還是以休閒旅遊業為主，像是在這裡開餐廳、民宿或相關行業，且在疫情前富國島的旅遊商機更高達每年1000萬美元。

吳慶桓坦言，台灣旅客對於過去富國島與中華民國陸軍的歷史不僅不了解，也沒有興趣，因此要吸引台灣旅客，則是要複製韓國模式，以休閒度假為主，而後續預計有航空公司開闢直航航班，相信台商可以利用2年左右的時間，複製韓國模式，也在富國島闖下旅遊商機一片天地。（編輯：陳政偉）1111220