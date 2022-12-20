更多編輯台推薦新聞：
文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鍾東錦競選幹部涉賄 檢方提當選無效之訴
首頁 / 生活

彰化醫院慶54週年 打造失智照護兒童早療服務

2022/12/20 16:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）衛福部彰化醫院今天慶祝54週年院慶，院長曾孔彥指出，將在既有基礎下，打造失智照護、兒童早療及胸外照護等5大特色醫療，善盡公立醫院責任，服務民眾。

彰化醫院舉行54週年院慶活動，曾孔彥、彰化縣副縣長洪榮章、衛生局長葉彥伯等人出席，在活動上切蛋糕慶祝。

曾孔彥致詞時說，彰化醫院將在既有基礎下，打造失智照護、兒童早療、胸外照護、癌症治療、復健治療5大特色醫療，其中失智照護方面，將建立失智友善就醫通道，個管師將陪同失智者評估治療；兒童早療部分支援部立嘉義醫院，提供遲緩兒完整評估及療育。

曾孔彥指出，胸外照護方面則是以肋骨復位微創手術，縮短恢復時程，同時胸腔外科、復健科、中醫科全面性整合照護；在癌症治療方面，彰化醫院建置最新的精準立體放射治療，增強療效及減少治療疲累；復健治療則將建構專屬的復健科病房，設計病人個別化治療活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾孔彥說，為善盡公立醫院責任，彰化醫院設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復整合門診，辦理居家視訊、中醫視訊門診、交通車送藥到府等服務，持續守護民眾健康。

洪榮章致詞時說，彰化醫院位在埔心鄉，COVID-19疫情發生時，疫情比較嚴重的溪湖鎮就在埔心鄉旁，所幸有彰化醫院和衛生局合作防疫，度過難關，他要感謝彰化醫院對防疫的貢獻。（編輯：郭諭儒）1111220

#衛福部彰化醫院
#曾孔彥
#洪榮章
曾孔彥
工研院攜手蓋德開發智慧健康手錶 彰化醫院驗證
洪榮章
幫王惠美連任成功 洪榮章口頭請辭彰縣副縣長
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族