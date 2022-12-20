彰化醫院慶54週年 打造失智照護兒童早療服務

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）衛福部彰化醫院今天慶祝54週年院慶，院長曾孔彥指出，將在既有基礎下，打造失智照護、兒童早療及胸外照護等5大特色醫療，善盡公立醫院責任，服務民眾。

彰化醫院舉行54週年院慶活動，曾孔彥、彰化縣副縣長洪榮章、衛生局長葉彥伯等人出席，在活動上切蛋糕慶祝。

曾孔彥致詞時說，彰化醫院將在既有基礎下，打造失智照護、兒童早療、胸外照護、癌症治療、復健治療5大特色醫療，其中失智照護方面，將建立失智友善就醫通道，個管師將陪同失智者評估治療；兒童早療部分支援部立嘉義醫院，提供遲緩兒完整評估及療育。

曾孔彥指出，胸外照護方面則是以肋骨復位微創手術，縮短恢復時程，同時胸腔外科、復健科、中醫科全面性整合照護；在癌症治療方面，彰化醫院建置最新的精準立體放射治療，增強療效及減少治療疲累；復健治療則將建構專屬的復健科病房，設計病人個別化治療活動。

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曾孔彥說，為善盡公立醫院責任，彰化醫院設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復整合門診，辦理居家視訊、中醫視訊門診、交通車送藥到府等服務，持續守護民眾健康。

洪榮章致詞時說，彰化醫院位在埔心鄉，COVID-19疫情發生時，疫情比較嚴重的溪湖鎮就在埔心鄉旁，所幸有彰化醫院和衛生局合作防疫，度過難關，他要感謝彰化醫院對防疫的貢獻。（編輯：郭諭儒）1111220