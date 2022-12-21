捷運三鶯線延伸段環評案 補地質、水污資料後再審

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（中央社記者張雄風台北21日電）環保署今天召開捷運三鶯線延伸桃園八德段環評案初審。環委認為地質調查說明不足、施工期間生活污水處理方式需加強，並加強說明振動防制及光電設施規模等內容，建議補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「捷運三鶯線延伸桃園八德段工程環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位新北市捷運工程局表示，本計畫串聯捷運三鶯線及桃園航空城線（綠線），強化台北都會區及桃園都會區大眾運輸系統運輸效益；並改善桃園市八德區聯外交通道路瓶頸，降低私人運具使用，帶動觀光遊憩效益。

新北捷運局指出，本計畫位於桃園市八德區，自三鶯線LB12尾軌起，沿福德一路、跨越國道2號大湳交流道後，利用和強路至介壽路新闢道路往西南行，沿都市計畫南緣至介壽路二段，再往北與桃園捷運綠線G04站銜接，全長約4公里，共配置3車站；與三鶯線系統相同，中運量鋼軌鋼輪型式。

環評委員指出，地下段的施工方式，有一段明挖深度達地面下20公尺，是很奇特的施工方式，現階段說明陳述不太充足。也有委員補充，就開發單位下挖深度來看，該地卵礫層約20公尺，再往下可能是砂質層，排水如何處理、施工防護等應該說明。

有委員針對水質調查提出問題，該地區水質屬於中度到嚴重污染，但開發單位沒有針對施工作業期間的生活污水承受影響進行評估；並建議生活污水應該能外運處理，不要排放到鄰近水體，不然就是要加強減輕對策。

環委提到，路段沿線在豎啣埤一帶淹水嚴重，雖然設計在該地呈高架段，但在引道段或隧道段也是淹水區，應該加強極端氣候降水時的應變措施，以及施工期間避免淹水情形加劇。

另外，環委希望加強增設太陽光電設施的規模、面積等；針對路線鄰近大成國中等敏感點，振動量非常接近環保署所規定的限值，要加強減振措施。會議建議補充修正後再審。（編輯：張雅淨）1111221