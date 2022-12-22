台鐵春節西線列車 假期前晚及首日南下多售完

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）2023年春節連假長達10天，台鐵今天零時起，開放春節假期西部幹線對號列車車票訂購，假期前1天晚間及假期第1天，多數南下長途自強號已售完。

2023年春節假期從1月20日至29日，台鐵疏運期從1月19日至1月30日，今天零時起，開放西部幹線列車網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。

台鐵發布新聞稿，至上午9時，共完成10萬3714筆、16萬7704張訂票，過程順利。

台鐵統計，至上午9時，台北往高雄方向，1月19日（假期前1天）晚間7時以後，1月20日（假期首日）下午4時以前，長途自強號座位已售完。

至於收假日前1天1月28日及收假日當天1月29日，高雄往台北方向各時段仍有剩餘座位。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日），至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於今年12月24日上午9時重新釋出。（編 輯：陳清芳）111222