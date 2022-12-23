唐獎紀錄片25日上線 揭mRNA疫苗功臣辛酸路

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（中央社記者陳至中台北23日電）唐獎基金會預計12月25日上線紀錄片「mRNA疫苗的救世之路」，深入2022年唐獎生技醫藥獎3名科學家的研究歷程，帶世人瞭解mRNA疫苗如何在COVID-19疫情中，拯救無數人的生命。

2022年唐獎生技醫藥獎由免疫學家德魯．魏斯曼（Drew Weissman）、生物化學家卡塔林．卡里科（Katalin Kariko）及加拿大物理學家彼得．庫利斯 （Pieter Cullis）等3人獲得，他們發現關鍵的疫苗學觀念和方法，催生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的mRNA疫苗。

唐獎基金會今天發出新聞稿指出，12月25日將在唐獎YouTube頻道播出「mRNA疫苗的救世之路」，紀錄片遠赴美國、加拿大拍攝，串連3名得主的研究歷程、成長經驗，也透過動畫解說，將深奧的技術深入淺出地介紹給觀眾。

影片提及有「mRNA之母」之稱的卡塔林．卡里科，研究mRNA 30多年，經歷缺乏經費、實驗室關閉、沒有固定職位的挫折，2013年加入BNT的研發單位，竟是多年來獲得的第一份穩定工作。

卡塔林．卡里科以親身經驗勉勵年輕人「不要只看表面」，如果只看表面，她被學校踢出、被降職，人生可說是一敗塗地；但在實驗室中，她卻可以掌握一切，其中訣竅就是「專注在你能夠改變的事情上，別管那些無力改變的事」。

德魯．魏斯曼與卡塔林．卡里科並肩奮鬥近10年，經常討論到凌晨，好不容易發表了幾篇關鍵的論文，一時也沒引起學界關注，但他們就是不願放棄，持續投入。直到COVID-19疫情爆發後，當他受邀和醫護人員一同接種mRNA疫苗畫面，被全球媒體播送，成為他們研究的「最佳辯護」。

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彼得．庫利斯的貢獻則是開發LNP系統用以傳送mRNA疫苗，使這項多年來不被看好的領域，逐漸展露鋒芒，陸續有多個大型藥廠投入研發。也因此在疫情爆發時，就能有相當成熟的技術平台，可及時做出救命疫苗。

mRNA技術不但用於COVID-19疫苗，更為醫學帶來無限可能。唐獎基金會指出，包括泛冠狀病毒疫苗、泛流感疫苗、多種基因治療藥物等，都運用相關技術。除了生技醫藥獎得主，唐獎教育基金會策畫拍攝的另外3支第5屆得獎人專題影片，也將陸續在唐獎YouTube播放。（編輯：張芷瑄）1111223