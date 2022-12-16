唐獎10週年 得主在全球氣候會議、製藥占一席之地

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唐獎至2022年滿10週年，歷屆得主不僅有多人後續獲諾貝爾獎肯定，也在COP27為地球永續發展發聲，或為全球對抗COVID-19貢獻心力。圖為唐獎教育基金會執行長陳振川（右）在歷屆唐獎得主照片牆前留影。中央社記者謝佳璋攝 111年12月16日

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（中央社記者陳至中台北16日電）唐獎今年滿10週年，歷屆得主不僅有多人後續獲得諾貝爾獎，也在COP27為地球永續發展發聲，或為全球對抗COVID-19貢獻心力，研發出的藥物至今仍搶占全球銷售額前幾名。

唐獎執行長陳振川接受中央社專訪指出，唐獎一步步走過來、從零開始。當初創辦人尹衍樑把唐獎定位為國際級、世界級的大獎，就須搭配一個能長久運作的組織，建立客觀、公正的評選機制，許多事情都是前所未有，都要依靠創新模式，把各種細節做到最好。

如今唐獎滿10週年，累積5屆的得主，在世界各個領域都占有一席之地。2022年11月舉辦的COP27（聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會），2014年唐獎永續發展獎得主格羅．哈萊姆．布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）就公開呼籲各國代表投入能源效率及再生能源的發展，「不要閉上眼睛，知道剩下的時間不多了，做你必須做的事情。」

2020年唐獎法治獎得主孟加拉環境法律人協會（BELA）也受邀參加COP27多場周邊會議，倡議應建立體現平等原則和歷史責任的氣候賠償基金，獲得海內外媒體廣泛報導。

除了氣候議題，唐獎得主在生技製藥領域也占有一席之地，2022年生技醫藥獎得主頒給3名成功開發mRNA技術的科學家，他們的研究成為對抗疫情的利器。2021年世界最暢銷藥物第1、3名，都是COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）mRNA藥物，即大家熟知的BNT和莫德納疫苗。

最暢銷藥物第2名是曾蟬聯多年「藥王」、抗腫瘤壞死因子（TNF）的單株抗體Humira，是以細胞激素TNF作為作用標的生物製劑，用來治療各式各樣的發炎性疾病。這是2020唐獎生技醫藥獎得主馬克．費爾德曼（Marc Feldmann）最重要的研究成果。

第4暢銷的藥物是Keytruda，為現今免疫檢查點抑制劑中最熱門的抗PD-1單株抗體，藥物研發仰賴2014唐獎得主本庶佑（Tasuku Honjo）的開創性研究。

陳振川表示，唐獎的4個獎項，都和21世紀世界面對的問題緊緊扣連。以生技醫藥獎來說，當初評選設計就與諾貝爾醫學獎有所區隔，特別強調影響力和實質貢獻，要有治療方法或藥物研發出來。歷屆得主貢獻免疫療法、標靶治療、基因編輯等，都受到各界極大肯定。

而漢學獎、法治獎、永續發展獎得主，對於近來世界的變局也屢屢貢獻心力。2020年漢學獎得主王賡武就經常從文化層面，邀請世人反思俄烏戰爭的衝擊、中國大陸的變化等。2020法治獎的3個非政府組織，也不斷倡議移民、貧富差距、環境正義等議題。

陳振川表示，最近幾屆唐獎受到疫情影響，得主一時無法親自到台灣領獎。幸好疫情逐步趨緩，唐獎基金會可望於2023年8月初，邀請2022年4獎項得主來台受獎，目前總共6名得主都已同意出席。

陳振川表示，世界各國已逐步解封，大型運動賽事都正常進行，人們逐漸從疫情中走出。「當然，我們不是上帝，但總是希望趕快恢復生活。」他期盼明年8月入境檢疫規定已解除，讓台灣各界能與得主近距離互動，見證大師風采。（編輯：陳政偉）1111216