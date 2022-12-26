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為博客來清潔阿姨發聲卻被解除委託 同業為陳又新抱不平

2022/12/26 22:01（12/26 22:24 更新）
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圖為博客來總部。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社記者林長順台北26日電）律師陳又新日前揭發博客來涉對清潔阿姨「假承攬真僱傭」，清潔阿姨與博客來和解，卻與陳又新解除委託，律師同業為陳又新抱不平，認為此舉真的會讓律師傷心。

陳又新日前在臉書（Facebook）發文揭露，接獲一名在網路書店博客來工作的清潔阿姨陳情，表示與博客來是僱傭關係，博客來卻藉由簽定「承攬合約書」的方式，不給付資遣費、退休金。

博客來母公司統一超商事後與清潔阿姨和解，台北市勞動局派員前往勞檢，認定博客來違反勞基法規定，將開罰最低新台幣6萬元、最高300萬元。

陳又新25日發文表示，與清潔阿姨家人討論後，由清潔阿姨家人接手協助後續與博客來的協調工作。媒體報導，統一超商委任律師劉韋廷在臉書表示清潔阿姨「也先解除跟陳律師的委託，趕快聯絡博客來希望把事情落幕」。

陳又新的律師同業兼學弟沈元楷認為，正常情形下，公司的SOP一定是慢慢和清潔阿姨打官司，過程中再找公關等專業人士來策略操作一番，磨掉清潔阿姨的資源和耐性，逼迫阿姨接受很差的和解條件。

沈元楷表示，如果不是陳又新在自己也沒太多資源的情形下，運用自媒體訴諸大眾的正義感，豈會在最短的時間內取得好的戰果；所謂清潔阿姨的家人（如果有）實在不免讓人心裡覺得，就像最近天氣一樣冷。

律師林智群在臉書上表示，陳律師接到清潔阿姨的案子，有兩個選擇，一個是依照正規程序，向勞工局申請調解，或直接提告；一個是用臉書將這個事情說出來，讓公眾輿論壓力對博客來施壓。

林智群說，以效果論，當然是第2種方式比較有效果，陳律師把這個「勢」造出來，讓對方（大公司）不得不迅速讓步，結果卻被家屬怪罪，甚至被解除委任；陳律師本人當然不會介意，不過以同業角度來看，是很為他抱不平的。

他表示，當採取第2種方式，本來就會造成博客來商譽損害，如果律師有跟當事人談過，大家都同意這樣處理，那事後因為覺得對公司不好意思而解除委任，這真的會讓律師感到傷心。

律師呂秋遠指出，很多人會以為，律師是很厲害的行業，不過，他必須得說，這是幻覺，律師這個行業，基本上跟醫師一樣，是來修行的，特別是面對當事人的背叛。

他認為，律師的工作大概就是這樣，除了防對手，有時候還得防自己人，最後被丟掉的，可能還是自己。（編輯：陳仁華）1111226

#陳又新
#林智群
#沈元楷
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