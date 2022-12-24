解雇清潔婦不給退休金風波 統一超：博客來總經理調職 啟動內部調查

（中央社記者謝方娪台北24日電）博客來網路書店被律師陳又新披露涉及對清潔工「假承攬真僱傭」，引起外界譁然。博客來母公司統一超商今天發布聲明表示，針對此案，博客來總經理江呈欣立即調離現職，即刻啟動內部調查。

統一超商今天發布聲明，感謝這位長期服務於博客來的夥伴，藉由此事件讓公司發現博客來內部問題。為積極改善內部制度並確保各項夥伴關係，針對此案，博客來總經理江呈欣立即調離現職，並即刻啟動內部調查。



統一超商強調，博客來長期重視工作夥伴關係，除遵循勞基法外，更希望與時俱進調整兼顧夥伴在公司發展時各項福利。針對此事，公司已經進行調查。



律師陳又新在臉書發文揭露，一名在博客來打掃20幾年的清潔工，遭公司通知明年起不用再來，該名清潔工不僅過去從沒有勞健保、三節禮金，現在才知道自己連退休金也沒有。



陳又新貼文指出，該名清潔工表示自己不識字，結果博客來和清潔工簽署的是承攬契約，卻要打卡上下班等，恐涉及「假承攬真僱傭」，貼文一出，引爆網友譁然，要求博客來出面說明。

這起事件引發網路熱議，大批網友湧進博客來粉專留言表達不滿，許多「鑽石會員」揚言抵制博客來，改到其他電商買書。（編輯：張良知）1111224

律師披露博客來涉及對清潔工「假承攬真僱傭」。（圖取自facebook.com/NewAgainChen）

律師披露博客來涉及對清潔工「假承攬真僱傭」。（圖取自facebook.com/NewAgainChen）