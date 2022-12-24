博客來解雇清潔工爆假承攬真僱傭 北市勞動局擬要求雇主說明

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）博客來遭爆以假承攬真僱傭的方式聘用清潔人員，台北市勞動局今天表示，人格從屬性將是僱傭關係的主要判斷基準，只要當事人具名申訴就會介入協助，同時不排除先要求雇主說明。

律師陳又新在臉書發文表示，一名在網路書店博客來工作的清潔人員向他陳情，這名清潔人員打掃超過20年，每天打卡上下班、接受公司主管指示，與博客來明顯是僱傭關係，博客來卻藉由簽定「承攬合約書」的方式，連資遣費、退休金都不給付。

台北市勞動局勞動基準科長葉思延今天向中央社記者說明，僱傭關係的判斷基準包含受指揮監督的程度與從屬性性質，例如接受差勤管理、必須遵守工作規則的人格從屬性，以及薪資非論件計酬而是出勤天數的經濟從屬性等，其中又以人格從屬性較能確定雙方關係。

葉思延強調，由於此案是雇主與受僱者的個別勞動契約關係，所以建議這名清潔人員能具名申訴，與博客來先走勞資爭議調解的管道，調解不成再由勞動檢查單位介入處理，若行政機關也無法判斷，則由司法機關確認。

葉思延表示，若確實有爭議，還是呼籲當事人先具名申訴，勞動局也會視情況主動先請博客來作說明。

若最後判斷雙方是僱傭關係，葉思延說，將要求雇主補正、回復勞基法上該盡的義務，例如特休假、資遣費、退休金等。（編輯：李錫璋）1111224

律師披露博客來涉及對清潔工「假承攬真僱傭」。（圖取自facebook.com/NewAgainChen）

律師披露博客來涉及對清潔工「假承攬真僱傭」。（圖取自facebook.com/NewAgainChen）